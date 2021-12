Biznismen i vlasnik koncerna "Farmakom MB" iz Šapca Miroslav Bogićević prodaje svoj udeo od 50 odsto u kompaniji "Politika novine i magazini". On je rekao da transakcija nije obavljena, a da će novi vlasnik postati onaj ko prvi uplati novac.

Izvor: Youtube/printscreen/ RTV Pink Official

Biznismen iz Šapca Miroslav Bogićević, koji je u kućnom pritvoru s nanogicom, odlučio je, kako kaže, da proda svoj udeo od 50 odsto u kompaniji "Politika novine i magazini". Tvrdi da ima nekoliko zainteresovanih firmi, ali da svoj udeo još nikome nije prodao.

"Ko prvi da pare, on će dobiti moj udeo od 50 odsto u 'Politici', i tu nema dileme. Niti ja mogu više da čekam", kaže Bogićević, prenose domaći mediji.

Na pitanje ko su zainteresovani kupci i po kojoj ceni prodaje svoj udeo, Bogićević nije hteo da govori.

"To sve radi moj advokat, ne znam sve detalje, obavestiće me kad se vidimo. Znate, ja imam nanogicu i ne mogu da idem na razgovore, a telefonom nećemo da pričamo", objasnio je Bogićević i dodao da se braća Rajić, koja su kupila "Novosti", nisu do sada javila da daju ponudu.

"Bilo je tu dosta zainteresovanih. Javili su se i iz inostranstva, iz Hrvatske, Austrije... Tražio sam od advokata da mi kaže šta je ozbiljna ponuda, to znači s dinamikom plaćanja, ništa drugo me ne interesuje. Samo me plaćanje zanima. Ja sam sve to mnogo platio, i 'Novosti' i 'Politiku' i novosadski 'Dnevnik'. Sve sam to platio 50 miliona evra", ispričao je on.

Miroslav Bogićević je 50 odsto udela u kompaniji "Politika novine i magazini" (PNM) kupio 2012. godine od nemačkog izdavača VAC. Kupovinu je obavio preko firme "Ist medija grup". Preostalih 50 odsto PNM je u vlasništvu države, odnosno kompanije "Politika a. d.", u kojoj je država vlasnik 90 odsto akcija, prenosi "Nova.rs".

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Za šta je optužen Miroslav Bogićević

Vlasnik koncerna "Farmakom MB Miroslav Bogićević" bio je optužen da je od državne Privredne banke Beograd uzimao kredite u vrednosti od oko 30 miliona evra koje nije vraćao. Krediti su, kako je bilo navedeno u optužnici, odobravani kompanijama koje su povezane sa Bogićevićem i koje su na njegov predlog osnivali njegovi radnici, saradnici, poslovni partneri i rođaci.

KRIK je pisao da su milioni evra kredita odobravani tek osnovanim firmama, na rokove od svega nekoliko meseci. Čim bi novac legao na račune tih firmi, istog dana bivao bi prebačen na bankovni račun "Farmakoma", navedeno je između ostalog u optužnici.