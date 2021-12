Tinejdžere širom sveta zanima ovaj opasni izazov, a nije zaobišao ni Srbiju.

Tinejdžere širom zemlje zaludio je novi izazov, opasan i u najmanju ruku - nepotreban, koji bi ih mogao koštati života ili ih dovesti do trajnog invaliditeta - Petarda izazov. Posljednji slučaj je samoranjavanje 14-godišnje djevojčice iz Svilajnca, kojoj je teško oštećena šaka i povređeno oko, i nalazi se na liječenju u Tiršovoj u Beogradu.

"Činjenica je da se o ovoj temi priča posljednjih godina. Ovo su veoma ozbiljne teme. Nova godina je period u kome se ovo dešava. Djeca su podložnija povredama. Djecu i karakteriše i znatiželja. Opasno je. Svi ti izazovi su rizični i mogu da naprave ogromnu štetu", kaže za Kurir televiziju dr Aleksandar Vlahović, specijalista dečije plastične i rekonstruktivne hirurgije.

"Sve što se uvozi prema svim zakonima, mora imati sertifikat da je ispravan, a onda zemlja u koju se uvozi mora imati sertifikat da je ispravan. Svaki prodavac mora da ima sertifikat. Kategorija dva ne ugrožava djecu (to su prskalice). Važna je edukacija. To je jedini put da se oni osvijeste. Jedino što čovjek može da razumije to je kada ga udariš po džepu", kaže Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje.

"Ako dođe do povrede, veoma se često dešava da su to opekotine. Najvažnije je da taj dio pokrijete. Da hladite hladnom vodom, hladnim peškirom I odmah u bolnicu. Ako su opekotine duboke to zahteva hospitalizaciju", kaže dr Vlahović.

Šta to vuče mlade da se takmiče držeći petardu što duže u rukama? Ova igra, ako se tako može nazvati, dovodi do opekotina trećeg stepena, a ortopedi nekima moraju da amputiraju prste na rukama.

"Najčečće povređuju šake, to je oko 40 odsto povreda kada se radi o petardama, a onda lice i oko. Najviše je reč o djeci od 16 godina. Praznici, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu ovakve stvari se dešavaju u i oko vremena praznika", zaključuje doktor Vlahović.