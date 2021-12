Veljko Belivuk i Marko Miljković, optuženi da su kao vođe zloglasnog klana zajedno sa svojim saradnicima činili teška krivična djela koja su na saslušanju negirali.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veljko Belivuk i Marko Miljković, optuženi da su kao vođe zloglasnog klana zajedno sa svojim saradnicima činili teška krivična djela, među kojima su brojna ubistva, otmice, silovanje i prodaja narkotika, juče su na saslušanju u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu negirali da su kuće, stanove, kola i druge vredne pokretne stvari, stekli pranjem para stečenog kriminalom. Kako Kurir saznaje, Miljković je rekao da je novac dobio na svojoj svadbi.

I žene saslušavane

"Miljković je rekao da pare, kojima je kupio kuću u Čačanskoj na Zvezdari, potiču sa njegove svadbe, odnosno da su mu to svatovi donijeli kao poklon - kaže naš izvor upoznat sa slučajem. I Veljko Belivuk je, kako saznajemo, pred tužiocem negirao krivično djelo pranje para. - On je rekao da je sve stekao svojim radom. Međutim, na pitanje šta je konkretno radio i gdje je bio zaposlen, on nije želio da odgovori" - kaže sagovornik.

Podsjetimo, krivičnom prijavom za pranje novca, pored Belivuka i Miljkovića, obuhvaćen je i Filip Ivanovski, optuženi pripadnik njihovog klana, kao i Belivukove supruga i tašta i žene Miljkovića i Ivanovskog. Naš izvor kaže da je i Ivanovski negirao krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

Nevjerovatno je da je neko na vjenčanju dobio milion eura, koliko navodno vredi zaplijenjena imovina vođa klana - objašnjava naš izvor i podsjeća da je Miljković na nekom od ranijih saslušanja rekao da je nezaposlen, dok je Belivuk rekao da prima oko 600 eura mjesečno kao radnik podruma pića.

Advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka i Miljkovića, potvrdio je nakon saslušanja da su njegovi klijenti negirali krivično djelo pranje novca. - Oni su izneli odbranu i negirali su izvršenje krivičnog djela. Oni su rekli su da će u daljem toku postupka dostaviti svu dokumenaciju i pokazati da nisu izvršili pranje para - rekao je Lazarević.

Optuženi za ubistva

Policija je, podsjetimo, 9. decembra uhapsila Bojanu Belivuk i njenu majku Snežanu Đ., kao i Tanju Miljković i Mariju M. Istog dana, pretresani su stanovi i kuće, koji su pripadali Belivuku, Miljkoviću i Ivanovskom.

Četiri žene su nakon saslušanja, istog dana, puštene i one se brane sa slobode. Njima se na teret stavlja da su zajedno sa svojim jačim polovinama učestvovale u pranju novca od 2015. do početka 2021. Sumnja se da su pripadnici klana na njihovo ime kupovali nekretnine i skupocjene automobile, koji su zaplijenjeni prilikom njihovog hapšenja - podsjeća Kurirov izvor.

Organizovana grupa koja je uhapšena 4. februara, na čijem čelu su Belivuk i Miljković, optužena je za pet brutalnih likvidacija i to Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje i Aleksandra Gligorijevića Pukija. U toku je istraga za još najmanje četiri likvidacije počinjene u Srbiji i ovdje u Crnoj Gori, a među njima su smaknuća Nikole Mitića, Damira Hodžića, Adisa Spahića i Mileta Radulovića Kapetana.

Za sada su navodno zaplijenjena tri stana i jedna kuća, čija se vrijednost procjenjuje na više od milion eura. Sumnja se da su ove nekretnine u Beogradu i Pančevu, stečene parama od krijumčarenja droge, oružja i ubistava. Jedan stan se vodi na Bojanu Belivuk, jedan na Snežanu Đ., Belivukovu taštu, dok se jedan vodi na vanbračnu suprugu Filipa Ivanovskog. Kuća u Čačanskoj ulici se navodno vodi na Miljkoviće - podsjeća sagovornik.