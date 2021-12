Incident se dogodio u Hrvatskoj.

Izvor: MONDO/Jovan Terzić

Jedan vozač autobusa na liniji Zagreb-Zadar namerno je zaboravio dve putnice na Brinju. Incident se dogodio u nedelju u autobusu koji je iz Zagreba u podne krenuo za Zadar. Nakon što je napravljena pauza na odmaralištu Brinje, vozač autobusa je s odmarališta otišao bez dve putnice.

Jedna gospođa koja je bila u autobusu, ubrzo je saznala da dve devojke nedostaju, jer su je one zvale telefonom.

"Ostavilli ste dve devojke u Brinju" rekla je gospođa vozaču koji se nije previše uzbuđivao oko toga što je zaboravio putnice.

"Neka tamo nađu nekoga ko će ih prevesti do odmarališta Zir pa ću ih tamo pokupiti", hladno je rekao vozač dodajući kako je jasno rekao da kolika je pauza: "Rekao sam za koliko minuta krećemo...", rekao je vozač autobusa.

Kako su devojke našle prevoz i ko ih je tačno dovezao do sledećeg odmarališta, nije poznato, ali su devojke srećno stigle do odmarališta, a na kraju i do Zadra.