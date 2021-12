Tomislav Govorčin (54) sa Iža u Hrvatskoj odlučio je da uzme stvar u svoje ruke i zaustavi svakodnevno preletanje aviona Pilatus iznad svog doma, na kojima vežbaju vojni piloti.

On je uzeo laser, usmerio ga prema kabini aviona i tako ih ometao. I to čak tri puta. Piloti su ga prijavili pa mu je policija pokucala na vrata. Mnogi na ostrvu ga podržavaju, ali vojska i dalje ne namerava da promeni svoju rutu uvežbavanja, a Tomislav je za tamošnje medije ispričao svoju stranu priče.

"Taj laser košta 50 kuna (782 dinara), njegov domet je hiljadu metara uvrh glave, ako i toliko. Njihova priča je da lete na 5-6 hiljada metara, pa ko bi ih video? To je aviončić mali, da leti na toj visini, nit' bi ga ko čuo ni video. Dođu nam na 500 do 1.000 metara iznad glave", požalio se Govorčin.

Iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske nisu precizirali na kojoj minimalnoj visini je dozvoljeno leteti, ali rekli su da se "svi letovi aviona HRZ-a obavljaju u skladu sa propisanim procedurama leta, odobrenim vazdušnim putevima i zonama Hrvatske kontrole vazdušne plovidbe i uz pridržavanje svih sigurnosnih mera". Ižanima ipak smeta buka višesatnih lupinga i ostalih manevara.

Govorčin kaže da su prvo pokušali legalnim putem da traže da se vežbe premeste iznad nenaseljenog dela ostrva, koji je dug oko 10-ak kilometara. Podigli su krivičnu prijavu protiv MORH-a, peticiju poslali javnom tužiocu, pisali bivšoj vrhovnoj zapovednici i njenom sadašnjem nasledniku, ali odgovor nisu dobili.

"Znate da su pali u Biljanima u zimu, da su skoro ubili ljude i tako. Mislim da nije samo stvar buke nego i osećaj nesigurnosti jer ako vi stojite ispod njega, jer ako znate, koja je to logika da i dalje lete ljudima iznad glave?", pita se Tomislav.

SPREMAN I NA ZATVOR AKO TREBA

Njemu sada preti kazna od pola godine do pet godina zatvora. Jedan od razloga zbog kojih je ometao avione je njegova unuka.

"Imala je mesec dana, nije mogla da spava od toga jer su je ti aviončići budili. Ja sam spreman i na zatvor i na sve. I verujte mi, boriću se. Borio sam se i za ovu ludu državu", kaže.

U Hrvatskoj se godišnje beleži 20-ak ometanja aviona laserom, uglavnom u zoni aerodroma dok su avioni u niskom letu. I sve te slučajeve prate u krovnoj agenciji. Kažu, laser nije nimalo bezopasan.

"Jasno da ometa. Kada laser osvetli pilotsku kabinu, onda to zaslepi pilote. To unutra sve blješti i u tom nekom kratkom vremenu pilot praktično ne vidi. Jasno da ometa. Međutim, za sada nemamo nekakve spoznaje da je zbog ometanja laserom došlo do nekakvih katastrofalnih situacija", objašnjava Danko Petrin, glavni istraživač vazduhoplovnih nesreća AIN.

Zbog svoje "protivvazdušne odbrane" od 50-ak kuna Tomislav je zaradio krivičnu prijavu za dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom. Zadovoljan je jer se barem zbog njegove borbe za problem ostrva naveliko čulo, pa se nada da će se sada sve brže rešiti i preusmeriti trenažni letovi što dalje od Iža.