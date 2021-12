Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno se danas obratio građanima Srbije, prenosi Kurir.

Vučić je rekao da javnosti želi da prestavi cjelokupnu istinu o projektu litijuma, jadarita i Rio Tinta, bez imalo strasti, da ljudi sami mogu da vide o čemu se radi, navodi Kurir.

Vučić je obraćanje počeo pričom o drugim aktulenim temama, prije nego što je počeo da iznosi istinu o Rio Tintu.

"Danas sam razgovarao sa potpredsjednikom Evropske komisije oko nekih važnih stvari za napredak Srbije, kako da imamo održivost i kako da upravaljamo sirovinama, obučimo ljude... Da zajedno sa EU pravimo ekonomiju čitavog kontinenta".

"Najnovije vijesti: 7,7 odsto stopa rasta za treći kvartal, a procjena je bila 7,4. Sada smo sasvim sigurni da će stopa rasta biti preko 7,5 odsto na nivou cijele godine"

"Ponosan sam na građane Srbije i našu zemlju, da u dvije godine kumulativno imamo najbrže rastuću ekonomiju u Evropi".

"Za tačno šest dana kreće isplata nove pomoći, od 20 eura, koju će ukupno primiti više od 5.800.000 građana. Novoprijavljenih je više od 100.000".

"Mnogi kritikuju kineske investicije, prije svega željezaru i Zi Đin, i to je sramno. Željezara je od preuzimanja do kraja 2021. godine isplaćuje 360 miliona eura, dok je broj zaposlenih uvećan za 102. Znate da mi tamo nismo mogli da upalimo nijednu peć. Samo troškovi za plate bi za nas bili toliki. Ovom investicijom Srbija je uštedjela više od pola milijarde eura. Ovo je jedan od najvećih uspjeha vlasti u Srbiji, nešto što je promijenilo cijelu igru i vratilo Srbiju na kolosjek uspješnih zemalja".

"Zi Đin je donio velike stvari u Srbiju, rudnik bakra je danas uspješan, iako su mnogi htjeli da sade kikiriki i bambuse. To je jedan od ogromnih uspjeha, i Vlade i vlasti u Srbiji koja se za to zalagala, i koja je smatrala da postoje rješenja za izlazak iz krize".

"Sada dolazimo do priče o Rio Tintu".

"Važno je da vam pročitam apsolutno sve i svaki dokument. Prvi dokument koji se tiče Rio Tinta se tiče svih građana. 2004. godine Ministarstvo rudarstva donosi rješenje, kojim se preduzeću 'Rio Sava eksplorejšn' (Rio Sava Exploration) iz Beograda dozvoljava istraživanje u Loznici. Dokument broj dva, iz 2005. kada su proširene granice istražnog prostora. Svi znate ko je tada bio na vlasti".

"Drugi dokument 17.1. 2005. odobrava se istraživanje u okviru proširenih granica".

"Treći dokument 26.9.2005. odobrava se izvođenje geoloških istraživanja na teritoriji opštine Loznica".

"Četvrti dokiment 15.1.2007. odobravaju se nova istražna polja".

"Peti dokument 4.1.2008. nastavak geoloških istraživanja na još devet polja"

"Šesti dokument 28.8.2008. odobrava se dodatna istraživanja".

"Sedmi 15.9.2009. Novih osam istražnih tačaka".

"Osmi 14.4.2011. nove istražne tačke".

"Dolazimo sada do ključnog dokumenta, dokumenta broj 9, on je donet 1. februara 2012. godine i njime se odobrava izvođenje radova da se bor i litijum ispituju u Jadru, u ležištima velikih obima. Tada su na vlasti bili i Đilas, i Tadić, i Jeremić, i Zelenović i svi koji nam drže pridike. Ovo je jedini dokument koji dozvoljava bušotine i kopanja na teritoriji Srbije".

Vučić kaže da su svi oni donijeli tu odluku, i da je memorandum iz 2017. neobavezujući, iako su mnogi pokušali da optuže sadašnju vlast za njega.

"Stav dva kaže: Memorandum odražava stavove i namjere strana da sarađuju, izražene u dobroj vjeri, ali bez stvaranja obaveza. Izvolite citat. Sve se vidi".

"Vlada Srbije je 18.8.2021. donijela rešenje o ispitivanju i proceni rudarskih iskopavanja na životnu sredinu. Godinu i dva ili tri mjeseca ćemo čekati studiju o uticaju na životnu sredinu prije nego što izađemo pred građane".

"Kako stvari stoje, Srbija ima, na području više naseljenih mjesta, između Loznice i Krupnja, velika nalazišta jadarita. Jedan od 26 minerala u okviru jadarita je i litijum. Litijum je nezamjenljiv u izradi litijumskih baterija za električne automobile. Počela je velika trka u cijelom svijetu za litijumskim nalazištima. U toj trci prednjači NR Kina, pa SAD i EU. Rio Tinto je trebalo da uloži 450 miliona, do sada su potrošili 350 miliona. Mi u onom trenutku zbog bušenja koje je tamo obavljeno na osnovu dkumenta iz 2012. godine nemamo tamo ništa, tek ostaje da se uradi najveći dio".

"Ljudi treba da znaju da smo za putnu infrastrukturu tog kraja izdvojili 14-15 miliona eura. Da budem sasvim iskren, među onima koji su dali donacije je i Rio Tinto".

"Ono što je interesantno je to da u ovom trenutku Rio Tinto nije kupio svega 30 odsto zemlje koja im je potrebna za podzemnu ekploataciju. Interesantno je da neki od kolovođa protesta, a ja imam imena, prodali zemlju i uzeli pare, pa počeli da protestuju. Uzeli pare, a sada hoće da vrate to protestima".

Predsjednik Srbije je najavio da će narednih dana posjetiti mjesta u tom kraju kako bi razgovarao sa građanima.

"Biću spreman da razgovaram i dan i noć. Spreman sam da sedim 15 sati. Ali neću da razgovaram sa tajkunima: Ćutom, Jeremićem, Đilasom, već sa narodom i lokalnim vođama".

"Ulica nikada neće voditi politiku Srbije. Ovom zemljom vladaju institucije. A to znači i da nisam do sada potpisao zakon o izmjenama o poreskom sistemu, zakon o eksproprijaciji i druge zakone".

Vučić se posebno osvrnuo na pritužbu Advokatske komore.

"Dobio sam nekoliko pritužbi, od stručnih udruženja, pošto sa ulice nisam dobio nijednu smislenu pritužbu. Postoji jedna primjedba koja je ozbiljna - to je u Zakonu o eksproprijaciji o kratkim rokovima koji su ostavljeni vlasnicima zemlje".

"To nije protivustavno, ali smatram da nije dobro. Neprimjerena je primjedba o eksproprijaciji i novčanoj nadoknadi za nelegalne objekte. To su različita tumačenja, to ostaje meni, i dalje proučavam ustavnost zakona. Zakon o referendumu je u potpunosti ustavan i u skladu sa preporukama EU, i ja sam ga odmah potpisao".

Predsjednik Srbije je zatim uporedio kako su Đilasovi mediji pisali o jadaritu nekada, a kako pišu danas.

"Evo ovdje 'Loznica - lider zapadne Srbije'. Bila je lider po nezaposlenosti. Mi smo doveli investicije. Gledajte ovo, 2011. godine, mineral budućnosti. Pisalo je na sajtu lokalne samouprave. Pazite ovo, kao sastav da je neko pisao. Oni 2011. planiraju da otvore nekoliko fabrika za preradu litijuma. Tada SNS nije bila na vlasti tamo".

Vučić je pročitao iz tadašnjih medija da je planirano u nove kopove uglja investirati čak milijardu, iako se danas bune protiv toga.

"Htjeli su uljne škriljce, što je mnogo gore od litijuma, samo da kažem ljudima. Evo šta kaže Tanjug: 'Srbija će biti centar proizvodnje litijuma'. Tekst iz 2011. godine. I piše da će njegov značaj biti za 100 godina kao onog rudnika u Boru. Pa mi smo izgleda krivi što nismo do 2014. otvorili taj rudnik".

"Prekretnicu u tom poslu je napravila kompanija Rio Tinto. To nalazište jadarita je jedino u svijetu'. Evo vidite šta pišu. Bilo je takmičenje da što prije otvore rudnike. Tada nisu čekićali i tukli ljude, nego je to bio biznis decenije. Evo kažu 'Supermen oboren u Jadru'. Tekst iz 2010. godine. Politika objavila. Slušajte šta piše, o američkim bušilicama koje idu 500 metara u zemlju".

Vučić je potom pokazao tekst u kome Oliver Dulić traži otvaranje i rudnika nikla i uljanih škriljaca.

"E i ovog čiku poznajete, intervju za Nedeljnik iz 2017. godine. Taj čika kaže: 'Hajde da pričamo o Beogradu i ekonomiji. Evo potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo najveće nalazište litijuma u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da otvaramo fabrike baterija. To će biti velika šansa za Srbiju, to su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju vlast slušaju šta priča Vučić, Vesić i Mali", pročitao je Vučić riječi Dragana Đilasa.

Izvor: Kurir/printscreen

Vučić je potom stao pred kartu nalazišta litijuma u Evropi, i pokazao gdje su urađene studije izvodljivosti.

"Ovo je proizvodnja litijuma i jonskih baterija u Evropi. Vidite da su tu sve poznate evropske firme, ali i značajan dio kineskih kompanija. Ovo pokazujem građanima Srbije da bi shvatili da se vodi pravi rat. I u pitanju je ogroman novac, to moraju da znaju građani. U ekološka udruženja iz inostranstva je samo ove godine uloženo preko 8 miliona eura. A vi za 90 odsto njih nikada niste čuli. Zašto bi neko u toku samo jedne godine dao toliki novac. Baš zbog tih interesa koji su važni za sve, velika je tuča u cijelom svijetu i borba za jednu od strateških sirovina. Srbija ga ima, a da li će to da koristi to je druga stvar".

"Na godišnjem nivou u EU se troši čak 20 puta više novca nego što je ukupan budžet Srbije na istraživanje litijuma. Kod nas se ne vodi kampanja protiv litijuma, već Rio Tinta. Podrška tim ekolozima dolazi iz jedne evropske zemlje koja želi da njihova kompanija dođe u Srbiju. Rade preko fondacija koje su mecene i njima i njihovim kompanijama. Naročito kada su u pitanju kompanije iz Njemačke".

On kaže da Srbija neće pristati samo da se vrši eksploatisanje rude, već će insistirati da dođe neko od velikih proizvođača elektronskih automobila.

"Sa električnim automobilima bismo zarađivali 10.4 milijarde eura. Naša zemlja više ne bi bila ista, već bi postala evropsko čudo".

Vučić kaže da oni koji stvarno brinu ne moraju da brinu, i kaže da će konačno pitanje izneti pred građane, u narednih nekoliko godina.

"Govorim o onima koji stvarno brinu, koji imaju domaćinski odnos i ne žele da daju svoju zemlju. Ljudi uopšte ne moraju da brinu. I da ponovim, ulica nikada neće voditi politiku Srbije, već institucije. Zato neću da im se ulagujem i da potpisujem neke zakone zbog njihovih demonstracija".

On kaže da je prvo priča o protestima krenula sa ljudima koji su napadali čekićima, a da se tek sada vidi kako njihovi heroji vade sjekire i čekiće iz traktora.

"Oni koji su tobože bili goloruki narod bili su naoružani narod, i krenuli na ljude koji nisu prekršili zakon. Ljudi moraju da znaju da zauzimanje puteva nije u skladu sa zakonom, i u suprotnosti je sa svakim zakonom svih zemalja. Oni time ugrožavaju druge ljude, koji sa njima mogu, a ne dijele njihove stavove".

Vučić navodi da policija ne smije da obezbjeđuje nikakav protest kojim se blokiraju putevi, pošto to nije u skladu sa zakonom.

"Policija treba da kaže da je to protivzakonito, i da u protivzakonitim aktima ne učestvuje. Sva odgovornost je na onima koji krše zakon, i oni će odgovarati zato. Mi smo svaki naš skup prijavljivali, kao i šetnja do RTS u kojoj je ubijen Ranko Panić, svaka je bila zakonita. Nijedan od skupova prošle nedelje, osim skupa u Areni, nije bio u skladu sa zakonom. Možete vi da budete neposlušni koliko hoćete, ali ne možete da kršite zakon".

Vučić kaže da je izuzetno ponosan na policiju, koja nije izvezla vodene topove, i da se nada da Prokić iz Šapca neće izgubiti oko.

"Da bi zaposlenik Čumeta i Keljmendija njega napao. Moj savjet policiji je da se skloni, da ih pustite, i da se cijeloj Srbiji pokaže koliko može da traje to maltretiranje, i molim građane da se uzdrže od reakcije, da ne napadaju te ljude i da ih pustimo da se iživljavaju nad nama nekoliko sati. Ne pada mi na pamet da slušam ulicu i da služim ulicu. Dobio sam zahtjeve gdje traže oslobađanje svih uhapšenih. Vidite, govore da sam ja diktator, pa traže da oslobodim sve uhapšene. Zamislite da oslobađate ljude koji su tukli druge. Sve drugo je u redu, ali one koji biju druge, u Srbiji to ne može. Zatim traže povlačenje zakona o eksproprijaciji i referendumu".

On je zapitao šta košta tih 100.000 eura koje su dobili oni koji organizuju proteste.

"Izgleda da Srbija za nekoga jeste na prodaju. Za mene nije, i nikome neću da se ulizujem. Što se tvrdi da je Srbija pred građanskim ratom, to su gluposti, i to naša popustljivost, mirnoća i smirenost, kao i želja da gradimo demokratiju neće dopustiti. Ne zaboravite na našim demonstracijama je jedan režim ubio čovjeka, pa su krili njegovo ubistvo. Nama se takve stvari neće dešavati. Što se vlasti tiče mi ćemo biti apsolutno odgovorni, i nas samo interesuje koliko tačno to maltretiranje i terorisanje građana može da traje".

Vučić je tokom odgovaranja na pitanja novinara N1 rekao da je on uvijek srećan kada dobije komesarske izjave.

"U potpunosti su protesti urodili plodom, jedan mladić može da ostane bez oka. Drugog ploda nema. I to da su ljudi toliko ogorčeni, osim onih koji rade u tajkunskim kompanijama. Što se tiče istraživanja, nikada niste objavili nijedno istinsko istraživanje, niste ni željeli. Mi svaka dva ili tri dana radimo istraživanje, što je normalno za sve ozbiljne političke partije. Ako ste uvjereni da to što je jedan mladić zamalo ostao bez oka, i maltretiranje građana, nešto što nekome donosi poene, ja vam kažem slobodno nastavite".

Vučić je kazao da je narod veoma ogorčen, i da se on obratio danas kako bi ljudi znali sve o proceduri vezanoj za eksploataciju litijuma.

"Ja nemam strah da to ponovim, za razliku od ovog suvlasnika vašeg medija, koji je bio presrećan zbog litijuma prije tri godine. Kod mene se ništa nije promijenilo, ja smatram da je litijum važan, ali da moramo da razgovaramo sa narodom. Ukoliko studija o uticaju na životnu sredinu bude loša, ja ću promijeniti mišljenje, iako ja to ne radim često".

I na kraju Vučić je ponovio:

"Ulica nikad neće voditi politiku Srbije dok sam ja predsjednik".