Pred Višim sudom u Beogradu danas je počelo suđenje Petru Rakočeviću i njegovoj braći Radovanu i Urošu zbog teškog ubistva Filipa Lepojevića (18) prošle godine na Banjici, u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Braća Rakočević - Petar, Uroš i Radovan, iznijeli su danas odbranu na suđenju za ubistvo Filipa Lepojevića u septembru 2020. godine u Beogradu kao i ranjavanje Aleks Đ. (21).

Petar Rakočević, optužen da je ubio Filipa, plačnim glasom je ispričao da su on u brat Uroš napadnuti nekoliko dana ranije, te da je živio u strahu. Kako je objasnio, zločin se desio iz nehata jer je Filip navodno uperio pištolj ka njemu. On ga je udario po ruci, ispao mu je pištolj, sagnuo se da ga podigne, a Filip ga je šutnuo. Petar je potom udario Filipa pištoljem po glavi, pa je oružje opalilo i Filip je pao.

Petar tvrdi da pucnjavi nije prethodio razgovor. Objasnio je da je posle toga sjeo sa braćom u kola i zvao inspektore s kojima je bio na vezi zbog napada koji se desio par dana ranije. Njegov brat Uroš priznao je da je ranio Aleksu Đ. i to iz pištolja svog brata Petra, jer je mislio da on vadi oružje iz kola. Radovan je rekao da on ni u koga nije pucao, samo je vozio auto.

Podsjetimo, krvavi obračun dogodio se na parkingu na Banjici, u Beogradu. Policija je prethodno, na osnovu snimaka sigurnosnih kamera, utvrdila da su Rakočevići automobilom "škoda" presreli "folksvagen polo" u kom su bili Filip, Aleksa i još jedan mladić. Petar i Uroš su istrčali iz auta maskirani fantomkama i naoružani pištoljima.

Petar je zatim izvukao Filipa sa zadnjeg sjedišta i počeo drškom od pištolja da ga bije po glavi, kad je odjeknuo hitac, a metak je pogodio tinejdžera pravo u glavu. Za to vrijeme, Uroš je, kako je utvrđeno, pucao u nogu Aleksi, koji je sjedio za volanom "folksvagena". U policiji vjeruju da je ovaj obračun bio osveta zbog tuče u jednom beogradskom kafiću 30. avgusta 2020. godine, kad je Filip, navodno, izbo nožem Petra i Uroša i teško ih povrijedio.

"Utvrđeno je da je Petar pištoljem udario u glavu Filipa, pri čemu je oružje opalilo i na mestu ubilo tinejdžera. Petar se zato tereti za teško ubistvo. Uroš se sumnjiči da je pucao u butinu Aleksi Đ. i teško ga ranio, zbog čega se tereti za pokušaj teškog ubistva. Što se Radovana tiče, on se tereti kao saučesnik, jer je pomagao braći u krivičnom dijelu", rekao je izvor blizak slučaju za medije prošle godine.

Advokati su danas tražili ukidanje pritvora za braću Rakočević, ali je sud to odbio. Suđenju je prisustvovao njihov otac.