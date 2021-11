Goca Božinovska opisala trenutak kada je saznala za smrt Zorana Šijana.

Izvor: Pinktv/screenshot/privatna arhiva

Na današnji dan pre tačno 22 godine u centru Beograda likvidiran je Zoran Šijan, najpoznatiji Surčinac i nekadašnji kik bokser.

Šijan je ubijen 27. novembra 1999. oko 1.30 ujutru na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića, u centru Beograda, dok je sedeo za upravljačem svog "mercedesa 600" i čekao zeleno svetlo na semaforu, a ovaj slučaj nikada nije rasvetljen.

Njegov sin Mirko i supruga Goca Božinovska oglasili su se ovim povodom putem društvenih mreža, a pevačica je svojevremeno za medije otvoreno govorila o njihovoj ljubavi, ali i kobnoj večeri kada je saznala da je Šijan ubijen.

Kako je ispričala, ubistvo se odigralo dok je ona bila na nastupu u Beču, a strah ju je dodatno obuzeo kada je pomislila da je njihov sin Mirko u tom trenutku i dalje bio sa njim. Ispostavilo se da je Zoran nekoliko trenutaka pred smrt ostavio sina kod kuće, a tužne vesti je Goci javio pokojni Šaban Šaulić.

"Te noći sam bila u Beču, sa mnom je trebalo zajedno sutradan u Italiji da radi Šaban Šaulić. Ja sam završila prvi blok pesama i došli su neki momci sa torbama, šaneri, imali su mušku garderobu. Ja sam odabrala jedan prelep džemper, od kašmira, kupim i ostavim ga u garderobi. Odem da odradim drugi blok, kad sam se vratila u garderobu, pozvonio mi je telefon. Zvao me je Šaban, mislila sam da me zove zbog tezge, što je trebalo sutradan da radimo. Odmah sam čula da mu je čudan glas, pita me: 'Gde si, je l' si čula nešto?'. Iste sekunde su mi se noge odsekle, znala sam da se nešto desilo. On mi kaže: 'Smiri se, molim te, nije istina'", započela je Goca.

"Inače, kad sam završila taj prvi blok pesama Zoran me je zvao i rekao mi: 'Mirko je sa mnom, Zorana je otišla kući. Mirko neće da se odvoji od mene, kupio sam mu punu kesu kinder jaja i neće da ide. Kuka, plače. Evo sad će još malo da ide kući, da ga zet odveze'. Tako da je meni bilo u glavi da je dete sa njim. Šaban mi je rekao: 'Mislio sam da znaš, možda nije istina, čuo sam da su upucali Šijana u Dimitrija Tucovića'. Tačno se auto zaustavio ispred zgrade gde je mene pokupio prvi put kad smo se uzeli, ja sam tu stanovala. Šaban mi kaže: 'Stani, ne paniči, možda je i živ'. Ja sam pala odmah tu, onesvestila sam se, skočilo je obezbeđenje tu oko mene, polivali su me vodom, odvezli me u hotel", pričala je.

Goca Božinovska

Izvor: Youtube / Grand News

"Tako je prestala naša priča, a počela moja muka i borba sa životom do današnjeg dana. Ljudi te gledaju i svi misle da si najsrećniji na svetu, da ti ništa ne fali, lepa, zgodna, mlada, popularna u tom trenutku, sa hitovima, ali su uvek neki bol, patnja i tuga bili u meni. Život je išao dalje, ja sam bila relativno mlada da bih ostala sama, desile su se onda i neke ljubavi, ali uvek trčiš svojoj deci, nikad potpuno ispunjena. Ne možeš ostaviti malu decu koja su tek na početku života i gledati sebe, ali to je život", dodaje ona.

Mirku, koji je tada tek krenuo u prvi razred, i Zorani, koja je godinu dana starija od brata, gubitak oca najteže je pao. Goca se trudila da njena deca ne saznaju za Zoranovu pogibiju, ali, kada su ipak shvatili o čemu je reč, pevačica je morala da se suoči sa najtežim trenutkom u njenom životu.

"Njih je odmah uzela Zlata Petrović, odvela ih je kod sebe. Mirko je bio mali, ali je uvek bio namazan, on je video da su mi oči skroz otečene, ja sam plakala, ali sam se skrivala, a on mi kaže: 'Majko, zašto plačeš?', ja ga ubeđujem da ne plačem, ali mi suze same idu. Pita me: 'Majko, šta te boli?', ja mu kažem da me boli duša... On je u razgovoru shvatio sve, samo se bacio na pod kod Zlate i počeo da udara nogama o pod i da viče: 'Moj tata je u grobu, moj tata je umro'. Bio je strašno pametan, a bio je toliko mali, prvak je bio, u septembru je pošao u prvi razred, a to se desilo u novembru. Ja sam im objašnjavala da ostanu sa Zlatom, da mama ide da isprati tatu, ali nije bilo šanse da ih ubedim", priča Božinovska.

Zoran Šijan i Goca Božinovska sa decom

Izvor: Privatna ahiva

"On je jecao celu noć i bio budan da ja ne bih otišla bez njega, tako da sam ih na kraju povela na sahranu iako su bili mali. Tad sam se kajala što sam to uradila, međutim, kako vreme odmiče, shvatila sam da su oni to zapamtili, pamte koliko je bio veliki, koliko je bilo ljudi na njegovoj sahrani, svaki detalj znaju bolje nego ja. Tako se završio taj period, ali do dana današnjeg taj bol je potisnut duboko u meni. Hvala mu, izdešavale su se neke stvari, ali da je možda drugačije tekao naš život, da smo u tom trenutku bili onakvi kakvi smo bili pre, možda ja to nikad preživela ne bih, ovako je Bog hteo", govori Goca.

Goca se posle Šijana nije udavala, a kako je istakla - da se opet rodi, ponovo bi izabrala da se uda za njega.

"Uvek bih izabrala njega, srećna sam što sam imala u jednom periodu svog života takvog lepog čoveka i što sam sa takvim, kvalitetnim čovekom rodila decu, to nikad ne bih promenila. Sad kad bi ustao iz groba, da sam mlada, opet bih isto izabrala. Jedino što bih promenila u svom životu je da on bude živ. Prihvatila bih deset žena da ima pored, da ih ja sve finansiram i izdržavam, samo da je živ. Sve u životu, sve bih dala, odrekla bih se svega, izašla iz kuće, otišla da spavam u kontejneru, da može on da oživi, ali to je nemoguće. Svima je nama tako zacrtano. Ja sam imala prilike posle njega i da se udam i da živim na visokoj nozi, da uživam, ali ja to nisam htela", zaključuje Božinovska.

Pogledajte njihove zajedničke fotografije: