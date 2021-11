Za sada nema zvanične informacije u vezi s tim šta je dovelo do eksplozije u fabrici kod Beograda, koja se dogodila prekjuče oko 14 časova.l

Izvor: Twitter/@EdinSkoric/screenshot/MONDO/Youtube/Pink TV/screenshot

Uzrok eksplozije u fabrici u krugu fabrike "EdePro" u Bubanj Potoku u utorak, a u kojoj su poginuli Miljan Jojić (38) i Miloš Saković (21), dok je 16 osoba povrijeđeno, utvrdiće istraga nesreće.

Za sada nema zvanične informacije u vezi s tim šta je dovelo do eksplozije u fabrici, koja se dogodila prekjuče oko 14 časova, ali radnici koji su zaposleni u fabrici vjeruju da do nesreće nije došlo usled tehničkih problema ili kvara, već samo u toku rukovanja raketama protivgradnim raketama koje ova fabrika proizvodi.

"Novi je magacin, nema šanse da je nešto do magacina, nema čak ni struje još, mora da je došlo do nekog problema tokom rukovanja raketama. One se nose viljuškarima", rekao je jedan zaposleni u fabrici "EdePro".

U magacinu se u momentu eksplozije nalazilo 500 raketa spakovanih u drvene sanduke, a svaka raketa u sebi nosi 30 kilograma raketnog eksploziva.

Fabrika, kažu radnici, radi u dvije smjene, a dnevni presjek je oko 14 časova, i došlo je do detonacije urpavo u to vrijeme, kada je u fabrici bilo preko 100 radnika.

Posledice eksplozije u fabrici možete vidjeti u galeriji:

Vidi opis ŠTA JE IZAZVALO KATASTROFALNU EKSPLOZIJU U FABRICI? Zvanične informacije još nema, evo šta kažu radnici o mogućem uzroku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 8 8 / 8

"U 14 sati je bilo vrijeme isporuke, i tada je smjena u fabrici pa je bilo i više od 100 radnika tu kada je došlo do eksplozije", kaže sagovornik i opisuje šta se događalo:

"Geleri letjeli i udarali u susjedno brdo, kažu da su išli i mnogo dalje." Iz fabrike za sada nema komentara za medije u vezi sa mogućim uzrokom nesreće. Podsjećamo, prema prvim informacijama, eksplodiralo je raketno gorivo.