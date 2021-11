Braću Jojke je Goran Džonić označio kao inspiratore i neposredne izvršioce ubistva porodice Đokić, a sada se o slučaju oglasio advokat.

Braći Jojke iz Niša koji su i dalje osumnjičeni za učešće u ubistvu porodice Đokić produžen je pritvor na još 30 dana. Kako kaže njihov advokat Mladen Magdelinić, razlog za produžetak i pokretanje pritvora ne postoji i da nije ni postojao od početka.

Advokat braće Jojke još dodaje da kad se pokrene postupak, teško sistem tužilaštva i sud koji prati istragu odustaje od gonjenja počinilaca. On tvrdi da je navodno to učinjeno zbog uznemirenja javnosti i uticaja na svedoke, ali Magdelinić kaže da su svi svedoci saslušani. Ipak, s obzirom na to da je zločin težak, njegovi klijenti ostaju iza brave.

"Meni je sad utisak da je javnost uznemirena jer su braća Jojke ostala u pritvoru. Opšte je raspoloženje da oni ne treba da budu u pritvoru. Jedini dokaz koji ih tereti je iskaz okrivljenog Gorana Džonića koji ih tereti na kontradiktorni način", obrazlaže advokat odbrane braće Jojke, prenosi Kurir.

Kako je advokat podsetio, Goran Džonić je dao iskaz da su Jojke neposredni izvršioci zločina, a posle toga je menjao iskaze i davao kontradiktorne informacije. On nije prepoznao jednog od braće, baš onog sa kojim je navodno dogovarao zločin, a prepoznao je drugog sa kojim nije komunicirao.

Mladen Magdelinić je naglasio da njegovi klijenti imaju alibi u nedelju na ponedeljak 26. na 27. septembar. Kako naglašava, jedan od braće je bio u kući, za šta postoji video nadzor, a drugi je nekoliko puta ulazio i izlazio sa auto-puta u vreme za koje je Džonić rekao da su bili zajedno. Kako dodaje, moe da dokaže i da je baš taj drug kasnije bio sa devojkom, jer je viđen.

"Moramo da budemo svesni, kao i moji klijenti, svi ovi dokazi nisu u tužilačkom predmetu, veštačenje telefona, snimci gde je ko bio, bazne stanice, snimci s nadzornih kamera, sve to treba da uđe u tužilački spis, kada treba da odluče da li ima elemenata gonjenja i protiv koga će podići optužnicu", naglasio je branilac braće Jojke.

Magdalenić je takođe upozorio da je do sada saslušano 16 svedoka, a materijalnih dokaza je jako malo stiglo. Kako dalje objašnjava, postupcima veštačenja će se videti da Džonić nije govorio istinu i da njegovi branjenici nisu bili u vreme i mesto kako Goran Džonić opisuje.

"Oni su ljudi poznati u selu, nemaju kriminalni dosije, nisu osuđivani, ali se čini da je Džonić tražio nekog za koga on misli da ih može naterati da nešto učine. Niti se poznaju, ni njegovu decu ne zna, iz situiranih porodica su, nisu imali nijedan razlog da učestvuju u kriminalu, a kamoli u ovako teškom zločinu. Novac koji je nađen, 50.000 evra, zarađuju za mesec dana ", naglasio je.

Kako je podvukao advkat, ako je Džonić hteo da ubije brata Đokića, mogao je to da uradi kad su bili sami. Dalje tvrdi da je on imao neku potrebu koju samo on zna da ih svo troje likvidira.

"Njegovo ponašanje je zaista neobično, da li je on zaista takav ili se pravi, zaista ima neverovatno promene u ponašanju u zavisnosti od toga kakvo mu se pitanje postavi i kako on misli da mu je situacija, od besa, ljutnje, plakanja, do smeha", ispričao je Mladen Magdelinić.

Da podsetimo, Goran Đokić (57), Gordana (56) i Lidija (25) upucani su krajem septembra, a onda spaljeni u ataru sela Moravac. Njihov automobil je spaljen u selu Teica, a iz njega je iz skrivenog sefa ukraden novac. Do sada je na placu sina Gorana Džonića i u garaži jedne od njihovih kuća nađeno 43.000 evra, a sumnja se da ima još novca koji nije pronađen.