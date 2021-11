Evropska nedjelja testiranja na HIV i hepatitise obilježava se od 22. do 29. novembra 2021. godine u Evropi se, po deveti put, a Institut za javno zdravlje Crne Gore se, i ove godine, pridružuje organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope.

Akcija testiranja na HIV, hepatitis B i hepatitis C će se u Institutu za javno zdravlje sprovoditi od 22. do 26. novembra 2021. godine u prostorijama Savjetovališta za HIV od 09 do 15 sati, saopšteno je iz Instituta.