Reis Islamske zajednice Rifat Fejzić kazao je da nije mogao vjerovati da u Crnoj Gori može doći vrijeme gdje će državni funkcioneri slaviti zločince, a neistomišljenike nazivati "šiptarima", "ustašama" i "Alahovim Crnogorcima".

Izvor: Vlada Crne Gore

"No, što bi rek'o Meša S: 'Nemam dva srca, jednim da volim,drugim da mrzim'. Ja nikoga ne mrzim, a Crnu Goru volim", naveo je Fejzić na Tviteru.





Predsjednik Opštine Tuzi i lider Albanske alternative Nik Đeljošaj ocijenio je da bi bila loša poruka ukoliko bi direktor Hidroelektrane (HE) Piva Radomir Radonjić ostao na funkciji, nakon što je putem društvenih mreža uputio uvrede albanskom narodu i predsjedniku Force Genciju Nimanbeguu.

"Uputio je toliko pogrdnih riječi, da sam se pitao je li moguće da on još uvijek nije smijenjen. On ima nadređenog, i ako on nije reagovao...ne možemo da se oglašavamo samo. Da se neki sekretar u Opštini Tuzi tako ophodio javno prema bilo kome, ne bi ostao dva minuta na toj poziciji", rekao je Đeljošaj.

Loša poruka je, kaže, ako bi on i dalje ostao na funkciji.

"Sankcije, 20 odsto od plate, to je nešto što je mizerno, s obzirom na ono što je javni funkcioner napisao, ili izgovorio, a nažalost misli. Jer što misli, to je napisao, i vjerovatno prenosi na zaposlene, porodicu, društvo i to moramo da spriječimo", rekao je Đeljošaj.