Evo kakvo nas vijeme očekuje do kraja nedjelje

U Crnoj Gori dans umjereno do potpuno oblačno ponegdje sa slabom kišom, uglavnom, poslijepodne. Više izgleda za padavine na primorju i u sjevernim predjelima. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 11, najviša dnevna od 9 do 18 stepeni.



U Podgorici umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna 16 stepeni.



U četvrtak pretežno oblačno, uz mjestimično slabu kišu. Krajem dana na jugu uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 6 do 18 stepeni.



Za dane vikenda prema najavama meteorologa očekuje nas sunčano vrijeme sa temperatorom do 18 stepeni.