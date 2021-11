Svjesni smo koliko imamo sreće što živimo u zemlji sa nevjerovatnim prirodnim bogatstvom, ali ipak često uspijemo da se iznenadimo i iznova to shvatimo

Juče je dan bio stvoren za uživanje u prirodi, pa smo odlučili da ga provedemo uz more. Obzirom na to da nije sezona iz Podgorice do Kamenova smo stigli vrlo brzo, uživajući u prelijepim pejzažima i bojama jeseni.