Građanima Crne Gore do sada je na raspolaganju bilo gotovo milion i sto hiljada doza vakcina protiv korona virusa, što znači da je naša zemlja, da je bilo adekvatnog odgovora na imunizaciju, do sada mogla da vakciniše potreban procenat stanovništva, pišu Dnevne novine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ipak, umjesto takvog scenarija, danima zbrajamo žrtve opakog virusa koji već u regionu i svijetu doživljava nove mutacije, a broj novoinficiranih ponovo postaje rekordan, navode Dnevne novine.

I dok je svijet na početku epidemije s nestrpljenjem očekivao pronalazak vakcine, kako bi se ovoj pošasti stalo na put, Crna Gora danas, u jeku epidemije, uništava na hiljade doza zbog isteka roka trajanja.

Ne zna se vrijednost

Tako će, prema podacima koje je Dnevnim novinama dostavio Montefarm, biti uništeno skoro 25.000 doza vakcine protiv kovida-19 i to zbog isteklog roka trajanja.

Naime, više od 21.000 doza vakcina AstraZeneka poslato je na uništenje iz skladišta Montefarma, dok je sa vakcinalnih punktova na uništenje upućeno gotovo hiljadu doza istog proizvođača.

Kad je u pitanju vakcina Sputnjik V, sa vakcinalnih punktova je na uništenje poslato oko 70 doza, te 23 doze kineske Sinofarm vakcine, naglašavaju Dnecne novine.

“Ukupan broj doza vakcina protiv COVID-19 do sada poslat firmi HEMOSAN -Bar iznosi 22.414, koja ih je dalje transportovala zajedno sa ostalim medicinskim otpadom i to u spalionicu u Beču na uništenje”, kazali su Dnevnim iz Montefarma.

Oni, međutim, nijesu mogli da preciziraju vrijednost uništenja vakcina, posebno jer su one, kako su pojasnili, “dio cijelog kontingenta koji je predat, a ukupno je poslato 1.660 kg.”

“Što se tiče povučenih vakcina sa punktova, Montefarm je tražio povlačenje usljed isteka roka, a da li su neke doze vraćene iz drugih razloga, na tapkanja mogu odgovoriti samo javne zdravstvene ustanove u kojima je vršena vakcinacija”, navode iz Montefarma.

Pojašnjavaju i da su oni odgovorni samo za pravilan prihvat, skladištenje i distribuciju svih vakcina, što je, kazali su nam, i nedavna kontrola nadležne inspekcije potvrdila.

Novi rokovi

Kad je riječ o Fajzer vakcinama, iz Montefarma su nam kazali i da na skladištu trenutno imaju cjepiva sa rokovima do 30. novembra i 31. decembra ove, te 31. januara naredne godine.

Podsjećaju da je Institut za Ijekove i medicinska sredstva (CInMED) uputio dopis Montefarmu, u kojem se navodi teko se rokovi Fajzer vakcinaprodužavaju sa šest na devet mjeseci, pod uslovom da su bočice čuvane na temperaturi od -90° C do -60°C.

“To praktično znači da će rokovi biti korigovani sa 30.11.2021. na 28.2.2022, sa 31.12.2021. na 31.3.2022. i sa 31.1.2022. na 30.4.2022. godine”, kazali su iz Montefarma, zaključuju Dnevne novine.