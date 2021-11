Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja nedjelje

Usrijedu umjereno do potpuno oblačno, tokom prvog dijela dana ponegdje slaba kiša, a u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša, u jugozapadnim i zapadnim predjelima i pljuskovi i grmljavina. Vjetar južni i jugoistočni, u pojačanju, umjeren do jak, krajem dana i tokom noći, u sjevernim predjelima i na primorju, na udare i olujne jačine.



Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 14, najviša dnevna od 13 do 22 stepena.



U Podgorici pretežno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći povremeno kiša. Vjetar umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna do 19 stepeni.



U četvrtak umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, u jugozapadnim i zapadnim predjelima i pljuskovi i grmljavina. Na krajnjem sjeveru, sjeveroistoku i jugoistoku zemlje duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova, pojačan i jak, na udare veoma jak i olujne jačine, u sjevernim predjelima, ponegdje i orkanske jačine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.



Kišu i nestabilne vremenske prilike možemo očekivati do kraja ove nedjelje. Temperatura vazduha bez bitnijih promjena, a osjetnije zahlađenje, prema najavama meteorologa, možemo očekivati naredne sedmice.