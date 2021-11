I ove godine na Trgu nezavisnosti u Podgorici od 15. novembra nas očekuje praznični Bazar, a šefica kabineta gradonačelnika Ivona Međedović je za naš portal govorila o ovogodišnjim novitetima

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Praznični Bazar koji u vrijeme zimskih mjeseci okupi građane i hladne zimske dane i noći učini veselijim i ove godine će biti mjesto okupljanja i provoda.

Na ovogodišnjem Bazaru kućice za izlageče su bile besplatne, a Glavni grad je raspisao i konkurs za dobijanje istih, koji je završen juče.

Bazar Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ivona Međedović, šefica kabineta gradonačelnika kazala je da nas ove godine očekuje mnogo noviteta. Osim što će Bazar početi znatno ranije, tačnije 15. novembra, besplatnim izdavanjem kućica iz Glavnog grada željeli su da podrže male preduzetnike i podgoričku privredu.

“Sami kulturno-umjetnički program će početi nešto kasnije, plan je da on počne 15. decembra i da traje do 15. januara. Mi se nadamo da će ponuda na predstojećem Bazarau biti raznovrsna kao i prethodnih godina, naravno to ćemo se potruditi. Postoji komisija koja će vrjednovati sve ponude koje su pristigle”, kazala je Međedović.

Izvor: MONDO

Za doček Nove godine posjetioce bazara očekuje posebno iznenađenje, Međedović je kazala da se nadaju da će građani biti posebno zadovoljni, a ko će nastupati u Podgorici još uvijek je rano da otkriju.

Novogodišnji bazar u Zagrebu je više puta proglašavan za najbolji u Evropi. Ipak, to je događaj koji ima bogatu tradiciju, dok Podgorica tek nekoliko godina organizuje ovaj događaj, ali sudeći prema reakciji građaja i sve bogatijem sadržaju, idemo u pravom pravcu.

“Smatram da se krećemo u pravom smjeru i eto samim tim što iz godine u godinu gledamo da obogatimo taj sadržaj smatram da smo itekako kandidati i mi za neko od tih prestižnih priznanja”, kazala je Međedović za naš portal.