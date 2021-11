Naizgled sasvim obična taksi vožnja u Herceg Novom, završila se na čudesan način, te noći, oko jedan sat poslije ponoći, prenosi Dan.

U taksi vozilu „More“ br. 26, došao je na svijet Luka Radunović. Niko te večeri, 29. oktobra, pa čak ni mama Dragana, a da ne pričamo o Stefanu, vozaču taksija, nije slutio da će se sve tako brzo odvijati i da će se porođaj dogoditi u vozilu, piše Dan.

Stefan Đuranović, vozač taksija „More“, iskreno priča kako je te večeri dobio nalog za vožnju kao i svaki drugi, ali će vožnju pamtiti do kraja života.

“Došao sam na adresu. Žena je imala kontrakcije. Sjedište sam pomjerio naprijed da može da ima više prostora pozadi. Gospođa je sjela u auto i krenuli smo ka porodilištu. Stigli smo i ispred bolnice, ona mi je objasnila na koji ulaz trebam poći. Obavjestio sam zaposlene u porodilištu da dođu po nju i vratio se u auto, a gospođa mi je tada rekla „ja se ovdje porađam“. Ja sam se zaustavio, počeo da sviram i izašao iz auta. Dok sam ja otvorio njena vrata, ona se porodila. Ja sam bio šokiran, ali sam ostao miran. Medicinska sestra je sa babicom došla u pravi čas i sve je prošlo u redu. Doktor je odmah reagovao i sve je bilo odlično”, ispričao je Stefan.

Uz suze radosnice, majka Dragana Radunović, koja ima već sina i kćerku, priča da nije očekivala da Luka dođe na svijet u tako neobičnim uslovima i okolnostima, navodi Dan

“I pomislila sam da bi se to moglo desiti kada sam pozvala taksi, jer je to već bilo stanje pred porođaj, ali sam se nadala da ću makar ući u porodilište. Ipak, uspjela sam doći samo pred porodilište. Sve je dobro prošlo, i beba i ja smo dobro i zdravo. Te večeri je i moj ljekar bio dežuran. Sve se odigralo filmski”, rekla je mama Dragana.

Život je čudesan, baš kao i događaj koji se desio njihovoj porodici, priča za RTHN otac Ratko Radunović.

“Bilo je kasno, iza ponoći. Supruga je insistirala da neko od porodice bude sa njom, a opet neko je morao ostati i sa dvoje djece kući. Pozvali smo taksi i on je došao brzo. Poslije pola sata od odlaska taksijem, ona se javila i kazala da se porodila u taksiju. Čudesan događaj. Stefana koji je vozio taksi, lijepo sam zamolio da je odvede do porodilišta, da treba da se porodi, ali nisam mu zaista rekao da će to biti u njegovom vozilu. Sve se dobro odigralo, uz Božiju pomoć. Neobično je, svi smo srećni”, kazao je tata Ratko.

Luka je odmah pobrao simpatije u porodilištu, pa je danas ispraćen kao prava zvijezda. Među njima bila je i babica Slađana Adžić, koja je prisustvovala nesvakidašnjem porođaju.

“Ratko, Draganin suprug, je pozvao oko 1:10 da stiže njegova supruga, da je u bolovima i da se spremimo za porođaj. Međutim, kada je taksi stigao, nas je na ulazu dočekala porodilja i beba je već bila rođena. Ukazali smo im prvu pomoć, odvojili bebu od mame, prerezali pupčanu vrpcu, a zatim ih odveli u porodilište gdje im je ukazana i stručna pomoć. Beba je na rođenju dobila ocjenu 10, što je najviša ocjena. Luka je težak 3 500 grama i dug 51 cantimetar”, kazala je babica Slađana, još uvijek pod utiskom lijepog događaja.

Sreću nije krio ni tetak, Predrag Tanović, na čiji se rođendan rodio Luka.

“Porođaj se očekivao, a ja sam se potajno nadao da će to biti na 29. oktobar, datum kada sam i ja rođen. Ponosan sam na Luku, zajedno ćemo slaviti rođendane”, zaključio je Predrag.