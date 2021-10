"Oko 15.000 djece nije vakcinisan i nijesu zaštićena i to sa epidemiološkog aspekta predstavlja pogodno tlo za razvoj epidemije", kazao je za RTCG viši konsultant za zdravlje u predstavništvu UNICEF-a u Crnoj Gori, doktor Senad Begić.

Kako navodi, samo jedno od četvoro djece rođene 2019. godine pravovremeno je vakcinisano MMR vakcinom.

On je ukazao da je nakon vakserske kampanje 2014. drastično opao broj vakcinisane djece, a da je taj trend porastao 2018. kada je počela epidemija morbila u regionu.

Međutim kada je to prošlo ponovo je pao trend vakcinacije, a situaciju je dopdatno pogoršala korona.

“Prema podacima koji su nama dostavvljeni, djeca rođena 2019. godine su bikla vakcinisana 25 odsto, odnosno pravovremeno je vakcinisano jedno od četvoro djece. To je ono što nas u UNICEF-u posebno plaši”, rekao je Begić, prenosi portal RTCG.

On je naveo da je vakcinisano barem jednom dozom 75 odsto, odnosno tri četvrtine predškolske djece.

Istakao je da imamo opštine koje imaju 90 odsto obuhvat vakcinacije u kompletnoj predškolskoj populaciji.

“Mojkovac je to sjajno uradio. Dakle, u tom gradu je skoro 95 odsto djece je vakcinisano, ne samo MMR vakcinom, nego svim vakcinama predviđenim za djecu”, kazao je on za RTCG.