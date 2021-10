Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend i početkom naredne nedjelje

U subotu pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom.



U večernjim satima padavine će u većem dijelu zemlje oslabiti, a u planinama na sjeveru moguća je susnježica ili snijeg. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, krajem dana ili tokom noći mjestimično umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 8 do 22 stepena.



U Podgorici pretežno oblačno, povremeno kiša, a moguć i pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha 14, najviša dnevna oko 19 stepeni.



Drugog dana vikenda pretežno sunčano, a na sjeveru prijepodne umjereno do potpuno oblačno. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 14, najviša dnevna od 5 do 22 stepena.



Prema najavama meteorologa početkom naredne nedjelje osjetno hladnije u cijeloj zemlji. Sredinom sedmice možemo očekivati nove padavine.