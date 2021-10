"Gradonačelnik Podgorice je sa saradnicima, juče je na Starom aerodromu nakon obilaska Ulice Miodraga Bulatovića, koja je zahvaljujući investiciji Glavnog grada dobila novi izgled, obišao i Zmaj Jovinu ulicu, saopšteno je iz Glavnog grada.

Izvor: PG biro

Kako se navodi, Vuković je podsjetio da je riječ o dvije kapitalne investicije, ne samo za ovaj dio grada, nego i za Podgoricu u cjelini, dodajući da je Zmaj Jovin Bulevar važan i zbog podzemnih instalacija, imajući u vidu činjenicu da je ispod zemlje planirana izgradnja kolektorske mreže.

"Investitor je, u oba slučaja, Vlada Crne Gore, odnosno Uprava javnih radova, a Glavni grad je pomogao u mjeri mogućeg da se pripremi teren i da se krene u realizaciju ova dva projekta. Međutim, kada je u pitanju finansiranje - to je obaveza Vlade", kazao je Vuković.

On je podsjetio da je još u martu apelovao da će realizacija ova dva projekta biti zaustavljena ukoliko Vlada što prije ne usvoji Budžet, odnosno obezbijedi sredstva za nastavak radova.

“Desilo se ono na što sam upozoravao, uprkos apelima i uvjeravanjima resornog ministra, izgradnja Bulevara Veljka Vlahovića nije plaćena na vrijeme i radovi su stali, nakon čega smo se fokusirali na izgradnju Zmaj Jovinog Bulevara, sa istim zahtjevom, i opet nije bilo nikog da nas čuje", saopštio je gradonačelnik.

Glavi grad je, kako se navodi, predložio da Ministarstvo finansija i socijalnog staranja preusmjeri sredstva koja nijesu ove godine utrošena za projekte rekonstrukcije Jusovače i izgradnju Bulevara Save Kovačevića, te iznosom od 120.000 eura omogući nastavak radova.

"Ova jednostavna i pravno osnovana procedura preusmjeravanja sredstava koja već postoje u Budžetu, daje nam priliku da građanima omogućimo normalan život u ovom dijelu grada", rekao je gradonačelnik.

Vuković je naglasio da je posljednju urgenciju uputio prije sedam dana, te da i dalje čeka na odgovor Ministarstva.

“Ponavljam, sve je to potpuno realno, lako izvodljivo ukoliko postoji volja i dobra namjera, a mislim da ne postoji ni volja ni dobra namjera i na terenu imamo ovakvu situaciju, nezadovoljstvo naših sugrađana, nemile događaje i scene. Apelujem još jednom na ljude iz ministarstva da iskoriste mogućnost koju imaju i da pomognu i nastave realizaciju ovih važnih projekata za više od 20.000 ljudi koji žive u ovom dijelu grada”, naglasio je Vuković i zahvalio izvođaču radova “Gradnja promet” koji proteklih mjeseci sami finansiraju radove na Zmaj Jovinom bulevaru, kako ne bi došlo do konzervacije radova, kao što je to slučaj na Bulevaru Veljka Vlahovića.

“Nadam se da će, bez obzira na sve razlike, nadležni u Vladi Crne Gore uvidjeti koliko je ovo važno za stanovnike Starog aerodroma i iskoristiti onu mogućnost koja im je na raspolaganju i koju im je, na kraju krajeva, otvorio Glavni grad”, zaključio je Vuković.