Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja nedjelje

U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblačnosti. Ujutru, na sjeveru, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, na sjeveru krajem dana, južni i jugozapadni, u pojačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.



U četvrtak promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje ima uslova za povremenu kišu. Na sjeveru i sjeveroistoku uglavnom suvo vrijeme. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do jak, prvenstveno na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 10 do 21 stepen.



Prema najavama meteorologa nestabilne vremenske prilike očekuju nas i za dane vikenda. U centralnim i južnim predjelima kiša, na sjeveru susnježica i snijeg. Temperatura vazduha u padu.