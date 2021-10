Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja nedjelje

U Crnoj Gori danas u južnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na sjeveru umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar pojačan i jak, na udare olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 13, najviša dnevna od 2 do 19 stepeni.



U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar umjeren i jak, na udare olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 11, najviša dnevna oko 17 stepeni.



U petak u južnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, uz rijetku pojavu kratkotrajno slabih padavina. Vjetar pojačan i jak, na udare olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana djelimično će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 3 do 21 stepen.



Prema prognozi meteorologa, za dane vikenda možemo očekivati slabljenje vjetra i blagi porast temperature. Na sjeveru u subotu ponegdje je moguća slaba kiša, a u nedjelju sunčano i toplije u cijeloj državi.