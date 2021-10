Zbog izvođenja radova na gradskoj vodovodnoj mreži potrošači iz dijela naselja Zagorič od Ulice Nikole Tesle (uključujući i Ulicu Nikole Tesle do raskrsnice sa Bjlasičkom ulicom) do rijeke Morače će sjutra biti bez vode u periodu od 9 do 15 časova.

Izvor: Promo/PG Biro