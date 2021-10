Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja nedjelje

U Crnoj Gori sjutra pretežno oblačno i kišovito. Povremeno pljuskovi i grmljavina, naročito tokom noći. U južnim i centralnim predjelima ponegdje umjerene do obilne padavine, dok se na sjeveru očekuju periodi suvog vremena uz kraće sunčane intervale. Vjetar povremeno umjeren do jak, tokom noći ponegdje na udare i veoma jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 18, najviša dnevna od 13 do 22 stepena.



U Podgorici u srijedu pretežno oblačno, često slaba do umjerena kiša, a mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 20 stepeni.



U četvrtak oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u prvom dijelu dana. Vjetar povremeno umjeren do jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 10 do 22 stepena.



U petak u centralnim i južnim predjelima postepeni prestanak padavina uz umjeren vjetar sjevernih smjerova i osjetniji pad temperatura u cijeloj državi. Na sjeveru hladno, kiša povremeno, a u planinama, prema najavama meteorologa, možemo očekivati susnježicu i snijeg.



Na Žabljaku za dane vikenda dnevna temperatura neće prelaziti peti podiok, dok će jutranje temperature biti ispod nule.