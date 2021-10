Šejla Bakija je vjerovala državi, podnijela prijavu, država je nije zaštitila i ona je ubijena, rekao je predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj u emisiji “Naglas” na TVCG.

Gosti večerašnje emisije “Naglas” su državni tužilac i portparol Osnovnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić, rukovoditeljka operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja Uprave policije Snežana Vujović, izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević i predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj.

Dvadesetosmogodišnjem Iliru Đokaju, osumnjičen za ubistvo nevjenčane supruge Šejle Bakije (19) i ranjavanje njenog oca Šabana Bakaji (42), nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu određeno je zadržavanje do 72 sata.

Rukovoditeljka operativnog tima za borbu protiv porodičnog nasilja Uprave policije Snežana Vujović kazala je da će o pritvoru za osumnjičenog Đokaja odlučiti sudija za istragu.



“Za ovo krivično djelo koje je kvalifikovano Đokaju zaprijećena je najmanja kazna zatvora 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora”, kazala je Vujović.



Portparol Osnovnog državnog tužilaštva Vukas Radonjić je ponovio da je državni tužilac donio u potpunosti pravilnu i zakonitu odluku povodom prijave iz avgusta ove godine.



On je kazao da tužilaštvo obezbjeđuje krivično pravnu zaštitu svim građanima, te da je postupano u skladu sa zakonom.

“Preventiva nije u nadležnosti tužilaštva”, kazao je Radonjić.



Izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević saopštila je da ona osjeća odgovornost kada kaže ženama da prijave nasilje.



“Ako znamo da država ne može da stane iza njih i zaštiti njihovo pravo na život, a to je osnovno ljudsko pravo i osnovna obaveza države, onda nijesam sigurna da je to dobar savjet”, saopštila je Raičević.



Ona je navela da pranje ruku od odgovornosti predstavlja, kako je dodala, patologiju naših institucija.



“Ne znam kako bih to drugačije nazvala. To predstavlja kulturu nekažnjivosti”, navela je Raičević.



Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj, kazao je da je reakcija institucija sramota.



“Šejla je vjerovala državi, podnijela prijavu, vjerovala državi, država je nije zaštitila i ona je ubijena. To je tako jasno i precizno”, kazao je Đeljošaj i dodao da je u tom slučaju sve crno na bijelo.



Kaže i da je vjerovao da će ODT dozvati pameti i preuzeti odgovornost i reći ko je bio dežurni tužilac.



“Ja sam iskreno očekivao da će biti uhapšen”, naveo je Đeljošaj i dodao da se krije ime dežurnog tužioca.

Tužilac Vukas Radonjić je pitao ko krije ime dežurnog tužioca. “Uopšte nije bitno ko je poimenično državni tužilac”, kazao je Radonjić i dodao da je tužilaštvo u potpunosti postupilo po zakonu.



“Tužilaštvo neće gledati da zadovoljni nečiji pojedinačni interes, već će isključivo postupati po Ustavu i zakonu”, kazao je Radonjić.