Prodaja zemljišta u Ulici 4. jula na Zabjelu dovela je u nezavidnu situaciju 17 porodica kojima su prije dva dana na vrata pokucali javni izvršitelji zahtijevajući da se isele kako bi se parcela bez ikakvih problema ustupila kupcu, prenosi Dan.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ove porodice uselile su 1979. godine u privremeni smještaj namijenjen radnicima firme Drina iz Goražda koja je u međuvremenu ugašena. Od te firme zemlju i objekte kupio je Slobodan Knežević iz Nikšića 2008. godine, on je potom izgubio spor sa Univerzitetom Mediteran koji je zaplijenio njegovu imovinu da bi se namirili za iznos od 2.377.239. Zemljište je prodato, a kupac traži da se oslobodi od lica i stvari, objavio je portal Dan.

Stanar Saša Bjelanović ističe da imaju dokument iz 1979. godine na osnovu kojeg su uselili u objekte.

- Dizali smo kredite da bi ih adaptirali i mogli da živimo. Prije dva mjeseca došli su i saopštili da je zemlja kupljena, a izvršiteljka se iznenadila što je zatekla kuće od tvrdog materijala. Ponovo su došli u utorak navodeći da treba da se iselimo – kaže Bjelanović za Dan.

Željka Strugar u naselju živi preko 30 godina i poručuje da se neće iseliti jer nema gdje.

- Ne može odavde niko da nas iseli dok nam ne daju smještaj. Tražimo krov nad glavom. Garantujem da nas niko ne može izbaciti dok nam ne daju smještaj – poručuje Strugar za Dan.

Ivo Strugar kaže da su prije dva dana zatekli par lica sa geodetom da šetaju ulicom.

- Svi smo se uznemirili i rekli smo im da napuste naselje. Poručujemo im da nećemo izaći tako lako - rekao je Strugar za Dan.

U dvije sobe prije 40 godina uselila je Slavica Kaljević.

- Poslije smo dograđivali i niko nam do sada nije dolazio. U utorak su se pojavili i pitali nas imamo li gdje da idemo da bi zaključali. Dizali smo kredite da bi sredili kuće - navodi Kaljević za Dan.

Stanuša Bjelanović uselila je 1979. godine.

- Od usta sam odvajala porodici da bih ovo prilagodila uslovima života. Kad mi daju smještaj i ključeve, drage volje napuštam, ne treba da me tjeraju - navodi Bjelanović.

Ljubinka Strugar ističe da iz kuće neće iseliti.

- Imam pet godina radnog staža u Titeksu, a posle sam na ulici prodavala cigare da prehranim porodicu i napravim kupatilo. Suprug je bez posla ostao u KAP-u. Niko me sad od 60 godina neće zaposliti. Mijenjati bravu i rušiti kuću neće. Biću u kući pa neka bager ruši na mene – ističe Strugar.

Javna izvršiteljka Ana Nikić Petričević kaže da će najduže mjesec dana od uplate sredstava biti zakazano iseljenje.

- Ta nepokretnost je prodata i kupac nema strpljenja već traži da se odmah isele. To jeste nevjerovatno, jer ti ljudi nemaju gdje da odu, a ima djece i osoba sa invaliditetom. Ovo je veliki socijalni problem u koji moraju institucije da se uključe. Po zakonu možemo da obavijestimo Centar za socijalni rad i da oni preduzmu mjere za djecu, a za odrasle ne vidimo rešenje - kaže Nikić Petričević.

Komentar o ovom slučaju tražili smo i od Igora Martinovića, koji u sporu sa Slobodanom Kneževićem zastupa Univerziteta Mediteran. Međutim, nije želio da komentariše navodeći da stavove može iznositi samo pred sudom.

Knežević: Uzeta mi je sva imovina

Slobodan Knežević potvrdio je da je zemlju od Drine kupio 2008. godine, ali da tu nije kaže planirao gradnju upravo zbog porodica.

- Kupio sam i prostor gdje je fakultet u Baru i u sudskom postupku iselio sam Univerzitet Mediteran Duška Kneževića. U kasnijem sudskom sporu, odlukama suda dobio je da mu platim koliko je uložio. Mogli su se naplatiti od imovine fakulteta koja je procijenjena četiri miliona, ali oni su uzeli svu moju imovinu među kojom je i ovo zemljište. Od 2008. godine te ljude nijesam htio da iselim, jer znam da je to socijalni problem. Ne želim da učestvujem u iseljenju ljudi, jer to više nije moj posjed. Da sam htio da iseljavam to bih uradio za 12 godina. Razgovarao sam tada i sa Glavnim gradom i rekao ako počnem nešto da radim da zajedno uradimo stambenu zgradu gdje će dobiti stanove - navodi Knežević za Dan.

Glavni grad: Da se obrate Centru za socijalni rad

Iz Glavnog grada juče su poručili da se porodice iz Ulice 4. jula za privremeni smještaj mogu obratiti Centru za socijalni rad.

- Glavni grad nije vlasnik zemljišta i zgrada u Ulici 4. jula, niti je bio vlasnik u prethodnom periodu. U pitanju je imovina u vlasništvu privatne kompanije. U skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, pomenuta lica mogu se obratiti Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Podgorica čiji je osnivač Vlada Crne Gore. Usluga smještaja ostvaruje se u skladu sa podzakonskim aktom za koji je nadležno Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - saopštili su Danu iz Glavnog grada.