Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović optužila je one koji su kritikovali kršenje mjera u Beranama, tokom ustoličenja episkopa budimljansko-nikšićkog Metodija u manastiru Đurđevi Stupovi, da su prije 20-ak dana činili isto na Cetinju, piše RTCG.

Ona je poručila da se zalaže za poštovanje mjera u Crnoj Gori, bez obzira sa koje adrese dolazile ili o kome se radi u određenoj situaciji.

U Jutarnjem programu Televizije Crne Gore ona je istakla da ne očekuje da će iko ko je dovoljno odgovoran ući u bojkot epidemioloških mjera, navodeći da su ljudi umorni od cjelokupne situacije.

Kovid potvrde su, kaže, nešto što je uobičajeno u svijetu.

"Zalažem se za poštovanje epidemiološke mjere, bez obzira sa koje adrese one dolazile i bez obzira o kome se radi. Ne tražimo poštovanje mjera jer je to nečiji hir. Situacija je takva da zahtijeva poštovanje mjera. Adrese sa kojih su dolazile optužbe svih onih za prekjuče, zapravo su one od onih koji su takođe to isto radili prije 15 ili 20 dana", kazala je Borovinić-Bojović za RTCG.

Ipak, kako je kazala, poštovanje mjera ne bi trebalo politizovati.

Mjere prilagođavamo situaciji

"Prije 20 dana sa tih istih adresa nije pominjano nepoštovanje mjera jer to nije odgovaralo. Ja se zalažam za zadravlje građana i obraćam se svim i kažem da je poštovanje mjera uz vakcinaciju jedini način da prevaziđemo situaciju u kojoj se nalazimo", rekla je ministarka.

Da li će mjere ići u smjeru liberalizacije ili represije, kaže ona, ne može sada da kaže.

"One se veoma često mijenjaju jer se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji", pojasnila je ministarka.

Istakla je da je delta soj koronavirusa doveo do dodatnog povećanja broja novoinficiranih u Crnoj Gori zbog čega je, kako kaže, neophodno poštovati sve epidemiološke mjere.

Cilj je, kako kaže, da se postigne određeni stepen kolektivnog imuniteta i da idemo u pravcu ukidanja svih mjera.

"Da bi se to desilo moramo se svi odgovorno ponašati", rekla je Borovinić Bojović.

Ministarka je istakla "da ne treba da se desi nekome da neko njegov ili on sam završi na respiratoru da bi shvatio koliko je virus opasan".

Vakcina smanjuje rizik na minimum

"Da li je pravo pacijenta koji je u bolnici, ili pravo onoga koji će da se razboli ili onog koji umire, važnije od moje želje ili volje da večeras odem u diskoteku?", pitala je Borovinić Bojović.

Kazala je da nijedan preminuli pacijent od koronavirusa nije bio vakcinisan, pojašnjavajući da je broj umrlih u svijetu zbog delta soja veći zbog povećane transmisije: "Jedini način da se zaštitimo je vakcinacije, odnosno smanjenje rizika na minimalnu moguću mjeru".

Ona je u Jutarnjem programu najavila je i popuštanje mjera ukoliko dođe do pada broja novooboljelih, dok će se, ako dođe do rasta, morati preduzimati neke restrktivnije.