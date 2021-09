Stručno savjetodavno tijela za imunizaciju (NITAG) odlučiće naredne sedmice da li će se u susret sezoni respiratornih infekcija uvoditi treća, tzv. buster doza vakcine i za druge građane osim za teško oboljele hronične pacijente.

Iz Instituta za javno zdravlje Danu su saopštili da će NITAG razmatrati za koje grupe stanovništva treba uvesti treću dozu vakcine kako bi se razvila dodatna antitijela.

NITAG je predložio vakcinaciju trudnica sa komorbiditetima, kao i trudnica koje su na radnom mjestu izložene povećanom riziku od infekcije.

"Savjetuje se vakcinacija i ostalih trudnica koje iskažu interesovanje, u dogovoru sa ginekologom koji prati trudnoću. Iz razloga predostrožnosti preporučuje se da se vakcinacija obavlja nakon prva tri mjeseca trudnoće. Preporučena je vakcina proizvođača 'Fajzer' jer za nju postoji najviše podataka. Takođe, savjetuje se i vakcinacija dojilja koje to žele, za šta su takođe preporučene mRNA vakcine", saopšteno je iz Instituta.

Podsjećaju da su do sada preporučili treću dozu isključivo kod osoba koje pripadaju grupi posebno klinički izuzetno osjetljivih-ranjivih lica koje najmanje dva mjeseca nakon druge doze vakcine nisu razvila antitijela.

Oboljelima od malignih bolesti, osobama na hemioterapiji, osobama sa transplantiranim organima i osobama sa rijetkim bolestima preporučuje se analiza antitijela.

"Osobama koje pripadaju navedenim grupama preporučuje se da urade analizu antitijela na SARS-CoV-2 najranije dva mjeseca nakon druge doze vakcine. Ukoliko se nalazom utvrdi da nije došlo do serokonverzije, tj. da je rezultat negativan, takvim licima će se ponuditi treća doza vakcine i da to bude mRNA vakcina (Fajzer), jer su te vakcine, prema do sa da dostupnim dokazima, najimunogenije. Ukoliko se kod ovih osobautvrdi serokonverzija, ali je titar antitijela nizak, ovim osobama se može ponuditi da izaberu da kao trećudozu prime vakcinu istog proizvođača ili, nezavisno od toga, da to bude mRNA vakcina. Institut će u saradnji sa domovima zdravlja napraviti planuzimanjauzoraka krvi za analizu i definisati postupaktestiranja. Nakon pristizanja rezultata definisaće se postupak vakcinisanja osoba koje spadaju urizične grupeu slučajevima gdje se procijeni da je to potrebno. Još jednom naglašavamo da je testiranje na antitijela i nakon toga vakcinacija trećom dozom vakcine kod osoba koje nemaju razvijena antitijela preporučeno samo i isključivo za gore navedena, precizno definisana stanja", piše u preporukama.