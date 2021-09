Njemačka državna televizija Hessischer Rundfunk emitovala je putopisnu emisiju pod nazivom Doživi Crnu Goru /Montenegro Erleben/, koja je zabilježila milionsku gledanost, saopšteno je iz Navionalne turističke organizacije (NTO).

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Voditeljka emisije Nina Heins gledaoce je vodila kroz čudesno putovanje Crnom Gorom, fokusirajući se na ljude, aktivni odmor, gastronomiju, crnogorsku kulturu i tradiciju.

“Mala balkanska zemlja i dalje skrivena za mnoge, ali Crna Gora ima nevjerovatno mnogo toga za ponuditi. Stari gradovi uz Jadransko more, Boka kotorska i nacionalni parkovi koji oduzimaju dah”, rekla je Heins.

Kadrovi za emisiju snimani su na atraktivnim turističkim lokacijama u Baru, Ulcinju, Kotoru i Perastu, Herceg Novom, Plužinama, Danilovgradu, Pljevljima i nacionalnim parkovima Durmitor, Skadarsko jezero i Lovćen.

“U planinama Crne Gore došli smo do naših krajnjih fizičkih granica, penjući se ka najvišem vrhu Crne Gore, Bobotovom kuku. Upoznali smo preljubazne ljude i uporedo smo otkrili dosta toga o ljubavi. Zaljubila sam se u Crnu Goru i njenu tradicionalnu kuhinju. Ovdje smo doživjeli i pravi adrenalin na rijeci Tari uživajući u zip line-u i raftingu“, navela je Heins opisijući sjever Crne Gore.

Kroz razgovor sa vodičem, Heins gledaoce upoznaje sa primorskim i kontinentalnim dijelom.

„U Starom Baru sam osjetila raznolikost kultura, a i u samom gradu smo vidjeli građevine različitih religija. Iznenađena sam međusobnom prisnošću među ljudima i zanima me koliko slobodnih dana imate ako slavite sve ove vjerske praznike”, pitala je vodiča šaljivo u emisiji.

Sledeća destinacija na proputovanju njemačke novinarke je Nacionalni park Skadarsko jezero.

“Marko (vodič) i ja idemo na kajak turu. Na taj način ćemo najbolje upoznati prirodne ljepote ovog nacionalnog parka“, kazala je Hains koja tokom obilaska prikazuje gledaocima kako se pravi ogrlica od cvijeta lokvanja.

Takođe, u emisiji su predstavljene ljepote Herceg Novog.

“Ovaj grad se nalazi na zapadu Crne Gore. Tu upoznajem Natašu koja me vozi brodićem do Plave špilje koja je jedna od atrakcija ovog grada. Na putu do tamo želim da saznam kakvi su ljudi iz ovog podneblja”, rekla je Heins.

Tokom obilaska Nataša joj govori da su ljudi iz Crne Gore veoma opušteni i da život u Crnoj Gori nije tako brz kao u drugim većim sredinama.

Kao posebne turističke atrakcije voditeljka izdvaja prirodni rezervat Ulcinjska solana, Veliku plažu, ostrvo Gospa od Škrpjela, manastir Ostrog, mauzolej na Lovćenu, Husein-pašinu džamiju u Pljevljama, selo Žlijebi u Herceg Novom, Staru maslinu u Baru, zidine Starog grada Kotor i poluostrvo Sveti Stefan.

Sumirajući svoje utiske, Heins zaključuje da se toliko toga može doživjeti u Crnoj Gori.

“Opraštamo se od ove male balkanske zemlje, koja ima površinu kao Niedersachsen (pokrajina u Njemačkoj). Ovdje možete toliko toga doživjeti. Svugdje smo bili srdačno dočekani i vraćamo se sa prelijepim utiscima, a sa sobom nosimo i osjećaj opuštenog življenja karakterističan za Crnu Goru“, navela je Heins na kraju emisije.

NTO je bila domaćin novinarima njemačke televizije koji su tokom jula i avgusta boravili u studijskoj posjeti Crnoj Gori.