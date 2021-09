U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz uslove za povremeno mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavina.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

“U jutarnjim satima u južnim i centralnim predjelima intenzivnije padavine, dok se u popodnevnim satima ili krajem dana u većem dijelu zemlje očekuje suvo vrijeme. Vjetar južnih smjerova, mjestimično umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 20, najviša dnevna od 19 do 28 stepeni”, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

U Podgorici, takođe, biće promjenljivo oblačno vrijeme, uz uslove za povremenu kišu ili pljusak i grmljavinu, u popodnevnim satima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

“Vjetar uglavnom slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha do 20, najviša dnevna do 28 stepeni”, navode iz ZHMS.