Za prvake koji će u školskoj 2021/2022. godini pohađati prvi razred osnovne škole na teritoriji Podgorice, Glavni grad je obezbijedio jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 35 eura, saopšteno je danas iz Glavnog grada.

"Sredstva su opredijeljena za 2.574 prvaka. Do sada je na adresu Glavnog grada pristiglo 1.109 prijava. S tim u vezi, Glavni grad još jednom podsjeća roditelje/staratelje koji nijesu podnijeli prijavu da to mogu učiniti do 25. septembra. U arhivi Grada je otvoren poseban šalter za ove namjene, a sa ciljem poštovanja važećih epidemioloških mjera", ističe se u saopštenju.