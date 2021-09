Istraživanja širom svijeta, kako navode iz UNICEF-a, pokazuju da su otvorene škole i vrtići bezbjedni sve dok se poštuju mjere.

Izvor: PG biro

UNICEF je pozvao nacionalne i lokalne vlasti, roditelje, nastavnike i učenike da osiguraju poštovanje epidemioloških mjera u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim zajednicama širom Crne Gore, kako bi škole i vrtići bezbjedno bili otvoreni tokom pandemije.

Smatraju da je to u najboljem interesu Crne Gore, s obzirom na to da se dosadašnji gubici u učenju i razvoju djece i mladih, ocjenjuju u UNICEF-u, ne mogu nadoknaditi ako im se ne omogući da kontinuirano pohađaju nastavu tokom pandemije.

UNICEF podsjeća na to da nedavni globalni izvještaj UNICEF-a i UNESCO-a, koji se zasniva na podacima iz 191 zemlje, pokazuje da do sada nije uočena uzročna veza između otvaranja škola i stope transmisije koronavirusa. Istraživanja širom svijeta, kako se navodi u saopštenju, pokazuju da su otvorene škole i vrtići bezbjedni sve dok se poštuju mjere.

„Zatvaranjem škola ne rješava se problem nepoštovanja mjera #DistancaRukeMaska u njihovoj blizini, jer će se to isto dešavati u lokalnoj zajednici čak i ako se škole zatvore. Ovo je pitanje kojim svaka lokalna zajednica treba da se pozabavi, vodeći računa da svi poštuju mjere kako bi djeca bezbjedno mogla ići u škole, a njihovi roditelji na posao“, ističe Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Viši konsultant za zdravlje UNICEF-a u Crnoj Gori dr Senad Begić ukazuje na aktuelni nedostatak dokaza da je više od 200 učenika i 50 nastavnika zaraženo u školama tokom prve sedmice nove školske godine, a ne u lokalnoj zajednici prije nego što su se škole otvorile. On podsjeća da je od presudnog značaja da svi poštuju epidemiološke mjere, kako u lokalnim zajednicama, tako i u predškolskim ustanovama i školama.

„Uz ovako veliki stepen transmisije u lokalnim zajednicama, zaista je nerealno očekivati ​​da će škole biti „izolovana ostrva“ na kojima neće dolaziti do transmisije virusa. Ipak, one će ostati „najsigurnija moguća ostrva“ ako se budu poštovale mjere. Prednosti koje otvorene škole donose u pogledu dobrobiti i razvoja djece tako su velike da se ne mogu se porediti s prednostima bilo kog drugog mjesta u lokalnoj zajednici na kojem može doći do transmisije virusa. Ako se škole zatvore, djeca će nastaviti da se okupljaju na drugim, manje bezbjednim mjestima u lokalnoj zajednici i lanac prenosa virusa među njima će opstati. Dakle, zatvaranjem škola djeca bivaju lišena okruženja koje podržava i stimuliše njihov razvoj, a ne daje se nikakav doprinos u pogledu kontrole transmisije koronavirusa“, kazao je Begić.

Iz UNICEF-a su saopštili i da je dostupnost vakcina nastavnicima, roditeljima i svim odraslim članovima porodica širom Crne Gore učinila otvaranje škola i vrtića još bezbjednijim, jer vakcine značajno smanjuju vjerovatnoću obolijevanja od teških oblika Kovida-19 i potrebe za hospitalizacijom.

"Individualna je odgovornost svih nas koji se možemo vakcinisati da to i učinimo kako bismo zaštitili sebe, a posebno one koji su najugroženiji od Kovida-19", ističe se u saopštenju.

Naglašavaju da je pandemija dovela do najvećeg poremećaja u obrazovanju u novijoj istoriji. "Proći će još neko vrijeme prije nego što ovu pandemiju ostavimo iza sebe. Djeca i mladi više ne mogu da čekaju. Njima je pod hitno potrebno kontinuirano učenje u učionici. Ovo je od izuzetnog značaja za obrazovanje, mentalno zdravlje i cjelokupni razvoj djece i mladih, kao i za ekonomiju i razvoj Crne Gore."

Imajući u vidu značaj otvaranja škola tokom pandemije, UNICEF, UNESCO i Svjetska banka pokrenuli su nedavno inicijativu Mission Recovery Education 2021 koja se fokusira na tri prioriteta: povratak sve djece u školu, nadoknađivanje gubitaka u učenju i pružanje podrške nastavnicima.

"Ovo su prioriteti za svaku zemlju kako bi prevazišla štetu koju je pandemija nanijela njenoj budućnosti", zaključuje se u saopštenju.