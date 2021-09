Saobraćaj za sve kategorije vozila na magistralnom putu Podgorica-Cetinje-Budva uspostavljen je danas u 12.55 časova.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ranije danas iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG) je saopšteno da je saobraćaj na tom putu u prekidu.

Naveli su da su jutros bili povoljni vremenski uslovi za vožnju.

Iz AMSCG su upozorili da su na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući odroni i savjetovali opreznu vožnju.

Saobraćaj na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani biće obustavljen za sve vrste vozila od osam do 11 i od 13.30 do 16.30 sati i od 21 do 24 sata. Van ovih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica-Pljevlja saobraćaj će se obustavljati u terminima od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen od 12 do 16 sati.

Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Saobraćaj na regionalnom putu R-13 od Tuzi Ljevoriječkih do Mateševa biće obustavljen od deset do 14 sati zbog sanacije.

Zbog radova na magistralnom putu M-3 Danilovgrad-Podgorica zatvorena je jedna traka bulevara, a mogući su kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.

Na putevima Pljevlja-Đurđevića Tara-Žabljak-Šavnik, Pljevlja-Gradac-Šula i Đurđevića Tara-Mojkovac, saobraćaj je zbog asfaltiranja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.