Izvor: YouTube/Printscreen/ Острог Тв Студио

Crna Gora nije samo Cetinje, saopštio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, navodeći da se njegovom ustoličenju pripisuje politički karakter.

Na pitanje kakav je bio prvobitni plan za ustoličenje, Joanikije je odgovorio da su razmišljali da obave taj “sveti čin kako očekuje sveštenstvo i vjerujući narod”.

-Tako smo zamislili i tako smo htjeli da se pripremamo za ovu svječanost. Međutim, zbog tih raznih komplikacija, zbog nekakvih družina koje se organizuju da spriječe ne samo čin ustoličenja Episkopa Joanikija, nego i da spriječe pravo i da ugroze slobodu cijele Mitropolije crnogorsko-primorske, svih njenih vjernika- kazao je Joanikije za Radio Svetigora.

Kako navodi, to je otišlo u nekom neželjenom i nepredviđenom pravcu, podižući tenzije.

-Ovom činu se pripisuje Bog zna kakav politički karakter. To baš ja, koji sam svoj život ugradio u Crnu Goru i u Cetinjski manastir, koji sam ovdje bio i kao iguman i kao rektor bogoslovije i koji sam punih dvadeset godina vršio arhijerejsku službu u Eparhiji budimljansko-nikšićkoj, koja je takođe u Crnoj Gori. Valjda je i sjever Crne Gore Crna Gora, nije samo Cetinje. Neka izvinu svi Cetinjani, još nijesu napravili svoju državu koja se naziva Cetinje. Ali dobro, mi radimo u miru i ne želimo da se raspravljamo, ne želimo da se svađamo i ne želimo da doprinosimo toj graji koja se ovih dana podigla- naveo je Joanikije.

Zbog toga su, kako je rekao, radi bratske ljubavi i sloge da ničim ne doprinose daljem podizanju tenzija, bratskim sukobima, da sa njihove strane učine sve da se to mirno obavi, da pošalju poruke mira.

-Nije nam do svađe sa braćom, to su naša braća, to su moja braća, to je moj narod, iako oni mene ne priznaju.Mi smo, dakle, radi spuštanja tenzija i radi mira u kući, prihvatili to ograničenje da na Cetinju bude samo sveštenstvo, da budu gosti, da dođe njegova svetost patrijarh Porfirije, da nam dođu gosti iz drugih pomjesnih crkava, a imamo dosta gostujućih arhijereja, od Jerusalima do Moske, do Kijeva, do Poljske, do Albanije, do Bugarske.

Dakle, da se obnovi uz prisustvo predstavnika crkvenih opština i nešto malo gostiju sa strane, civilnih lica. Dakle, ipak uz prisustvo naroda, ali uz manji broj, da bismo suštinu ovoga svetoga čina ispunili i da bi smo to obavili skromno, ali da bude svječano i lijepo, jer u skromnosti se projavljuje ljepota i možda je ta skromnost i Bogu ugodna i Svetom Petru Cetinjskome i naročito zbog toga što ne želimo obračune, svađe, tuče, čerupanja ovdje pred Cetinjskim manastirom, ne daj Bože, i to je naš stav. Ako neko hoće da se svađa, što kaže Sveti apostol Pavle ‘mi takvog običaja nemamo’- navodi Joanikije.

Govoreći o “galami koja se digla u vezi njegovog ustoličenja” i transparente na kojima se navodi da je nedostojan, Joanikije kaže da na to nije obraćao pažnju.

-Gledam u moju savjest i stojim pred licem Božijim na svakoj svetoj službi, stojim pred licem moga naroda i tu se mjeri i da li sam dostojan ili nijesam dostojan, a ne na nekim transparentima ili takvim parapolitičkim skupovima. Dakle, sramota je da neko meni osporava pravo, i ne samo meni nego i vjernicima, narodu i Crkvi, a da neće da pokrene sudski proces- zaključuje Joanikije.