Na konkurs za direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) prijavilo se 12 kandidata, saznaju “Vijesti”.

Među prijavljenima su aktuelni direktor ACV Dragan Đurović, smijenjeni generalni sekretar Vlade Božo Milonjić, Zoran Maksimović i Nebojša Jušković.

Ko su ostali prijavljeni na konkurs koji je istekao 28. avgusta iz ACV nijesu odgovorili “Vijestima”.

Za komentar nije bio raspoložen ni aktuelni direktor Agencije, Dragan Đurović, koji nije želio da potvrdi ni demantuje informaciju da se prijavio za još jedan mandat.

”U ovom trenutku neću komentarisati konkurs, to da li sam se ili ne prijavio za direktora, kao ni dešavanja u Agenciji”, kazao je kratko Đurović u telefonskom razgovoru.

On nije želio da komentariše ni nezvanične informacije “Vijesti” - da će Crna Gora, ako on ne bude izabran, izgubiti poziciju u Koordinacionom komitetu Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) i Osnivačkom odboru Evropske trening organizacije za vazduhoplovstvo (JAA TO).

Bitka za poziciju prvog čovjeka ACV počela je 30. jula razrješenjem predsjednika i dva člana Savjeta Agencije - Vojina Vlahovića, Nikole Gegaja i Abidina Musića, kojima je obrazloženo da nakon smjene vlasti “nijesu adekvatno sprovodili politiku Vlade”.

Sagovornik “Vijesti” tada je rekao da je to učinjeno kako bi Vlada preuzela Savjet prije raspisivanja konkursa za direktora ACV, jer je njegov nasljednik već dogovoren po partijskom ključu.

Zakon o vazdušnom saobraćaju (ZOVS) ne prepoznaje razrješenje zbog toga, već je jasno navedeno pod kojim uslovima Vlada može razriješiti predsjednika i članove Savjeta ACV.

Zbog smjene Vlahovića, Gegaja i Musića podnijete su žalbe Upravnom sudu, a prema saznanjima “Vijesti”, neki od njiih su tražili od Upravne inspekcije da hitno ispita postupak smjene.

Novi Savjet na čijem čelu je Dženan Kolić iz Demokrata, uz saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija donijeće odluku ko će u narednom periodu upravljati Agencijom.

Sagovornici “Vijesti” kazali su da svaka partija vladajuće većine ima svog favorita među prijavljenim kandidatima.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, SNP protežira Maksimovića, struja bliska Mitropoliji crnogorsko primorskoj Juškovića, a Milonjić je od Krivokapića tražio tu poziciju.



Pisma

Izvori iz diplomatskih krugova, međutim, tvrde da ne interesuje samo vladajuću većinu fotelja prvog čovjeka ACV.

”Ta funkcija veoma je bitna i za važne partnere Crne Gore iz Evropske unije, a njihovu nepodijeljenu podršku za nastavak mandata ima Đurović. Četiri najznačajnija čovjeka i institucije evropskog i međunarodnog vazduhoplovstva zbog toga su i pisali predsjedniku Vlade Zdravku Krivokapiću i njegovim ministrima, tražeći od njih da reizborom Đurovića nastavi kontinuitet dobrih rezultata i saradnje u veoma važnoj oblasti kakva je vazdušni saobraćaj. Zbog toga, vjerujemo da se Vlada neće oglušiti na preporuke koje su dobili, niti ignorisati neuobičajenu podršku koju je Đurović dobio, kao ni dozvoliti sebi da država izgubi funkcije u Eurocontrolu, koje Đurović nije dobio po ključu, već na osnovu svojih zasluga”, rekao je sagovornik iz diplomatskih krugova.

Prema istom izvoru, Krivokapiću su stigla pisma od predsjednika Savjeta Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) sa sjedištem u Montrealu, zatim iz Brisela - od prvog čovjeka za evropski saobraćaj, generalnog direktora Direktorata za mobilnost odakle su naglasili važnost funkcija koje Đurović obavlja u evropskim organizacijama za civilno vazduhoplovstvo.

Taj sagovornik kazao je i da je predsjednik Vlade zbog izbora direktora ACV dobio pisma od generalnog direktora Eurocontrola, ali i od čelnog čovjeka Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA).

Iz izvršne vlasti ne odgovaraju na pitanja o tome, kao ni da li su pismo doživjeli kao pritisak, ili dobronamjernu sugestiju partnera iz EU.

Nijesu odgovorili ni da li bi, s obzirom na sadržaj pisma, u slučaju smjene aktuelnog direktora Crna Gora izgubila pozicije i mjesto u rukovodstvu ECAC-a, kojom Đurović predsjedava, kao ni da li su provjerili gubi li Crna Gora njegovim odlaskom iz ACV predstavnika u Upravnom odboru JAA To-a, koje aktuelni direktor personalno, a ne po ključu, pokriva.