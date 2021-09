Novi socijalni servis Glavnog grada Komšo počeo je danas sa prevozom najstarijih sugrađana. Komšo je električno vozilo koje će besplatno prevoziti sugrađane starije od 65 godina, penzionere i osobe sa invaliditetom, saopšteno je iz Glavnog grada.

Omiljeni komšija prevoziće korisnike do željenih odredišta u širem centru grada i to: od Trga nezavisnosti kod Gradskog parlamenta, do Ulice Vuka Karadžića, zatim Dom zdravlja Nova varoš, Centra za socijalni rad, Fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda PIO. Komšo će prevoziti najstarije sugrađane od 08 do 16 sati. Označena su stajališta i postavljene klupe na trasi kojom će se kretati specijalizovano električno vozilo za prevoz naših starijih sugrađana.