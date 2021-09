Podnošenje zahtjeva za dječji dodatak počinje danas, a to pravo ima 45 hiljada djece uzrasta do šest godina.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je raspored za prijave za dječji dodatak.

Iz tog resora saopštili su da će se u Centru za socijalni rad (CSR) Podgorica zahtjevi primati na dva pulta - u glavnoj zgradi CSR u ulici IV proleterske 18 i ulici Mitra Bakića 126.

Kako su naveli, područne jedinice u Golubovcima i Tuzima primaće zahtjeve u svojim kancelarijama, shodno mjestu prebivališta korisnika.

Iz Ministarstva su kazali da će se od 1. do 8. septembra vršiti prijem zahtjeva prema azbučnom redu prezimena (od A do I).

“Od 8. do 15. septembra će se vršiti prijem zahtjeva po azbučnom redu prezimena ( od J do R). Od 15. do 22. septembra će se vršiti prijem zahtjeva po azbučnom redu prezimena (od S do Š)”, kaže se u saopštenju.