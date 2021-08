Za direktoricu TVCG izabrana je Marija Tomašević, a direktor Radija Crne Gore je Milan Knežević. Tomaševićeva je kao novinarka i urednica radila u Javnom servsiu, televizijama Atlas, In, Pro i Prva tv.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Konkurs je bio raspisan 16. avgusta za direktora Televizije prijavili su se Marija Tomašević i Branislav Nikezić. Pored Kneževića, za mjesto direktora konkurisali su Ivan Vojinović i Milutin Tomašević.

Knežević je rođen u Pljevljima 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Odsjeku za srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Radio je u prosvjeti od 1990. do 1992. godine, potom u privredi do 1995, a od 1995. do 1999. je radio kao novinar u Informativnom centru Pljevlja. U periodu 1999-2002. bio je direktor Informativnog centra Pljevlja, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju glavnog i odgovornog urednika “Pljevaljskih novina”.

Od 2006. do 2015. godine bio je direktor Javnog radio-difuznog servisa/lokalnog javnog emitera Radio-televizije Pljevlja. Od 2015. do juna ove godine bio je urednik redakcije dokumentarnog programa Radio-televizije Pljevlja.

Boravio je na raznim stručnim seminarima i novinarskim kursevima, između ostalog i u SAD na seminaru “Izvještavanje iz sudova”, u organizaciji “Glasa Amerike” (2005. godine).

Do stupanja na dužnost direktora Radija Crne Gore bio je zaposlen kao stručni saradnik u Službi za korporativne komunikacije Rudnika Uglja AD Pljevlja.

U više saziva bio je član organa upravljanja Udruženja lokalnih javnih emitera CG/ULES, kao i komisija i radnih grupa za analizu/izradu/izmjene medijskog zakonodavstva.

Pored Kneževića na konkurs za direktora Radija Crne Gore su se prijavili Milutin Tomašević i Ivan Vojinović.