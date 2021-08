U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je dobra, saopšteno je iz Auto moto saveza.

Izvor: MONDO

Vozači se savjetuju da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima i da tokom vožnje prave češće pauze.

Na magistralnim putevima M – 2 Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin, od 17 do 22 sata saobraćaj je zabranjen za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

Na magistralnom putu Podgorica – Cetinje – Budva saobraćaj je zabranjen od 17 do 22 sata, za teretna motorna čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

“Ova zabrana se ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i PTT instalacija, vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu”, kazali su iz AMSCG.

Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od GP Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Saobraćaj na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani saobraćaj biće obustavljen za sve vrste vozila je u terminima od devet do 11 i od 13 do 15 sati i od 21 do 24 sata. Van ovih termina saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom.

Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka saobraćaj je obustavljen u terminima od devet do 11 i od 14 do 16 sati.

Zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje - Nikšić, saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Čevo biće obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Zbog radova na magistralnom putu M-4, dionica Podgorica-Tuzi, zatvorena je jedna traka bulevara.

Na magistralnom putu M-6, dionica Mihailovica – Pljevlja, saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova.

Na magistralnom putu Danilovgrad-Podgorica saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestima radova, a mogući su i kraći zastoji, ne duži od 15 minuta.

Na putevima Pljevlja-Đurđevića Tara-Žabljak-Šavnik, Pljevlja-Gradac-Šula i Đurđevića Tara-Mojkovac, saobraćaj je zbog asfaltiranja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.