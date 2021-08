Borbe protiv koronavirusa nema skrivanjem podataka niti zamagljivanjem istine floskulama o “korona fri” destinacijama, dok se građani i privreda drže pod ključem, poručili su iz Ministarstva zdravlja.

Izvor: Vlada Crne Gore

"A, naša zemlja, ponavljamo zbog onih koji su, od svih mjera, u ljeto 2020. godine znali samo da zatvore oči i sve da nas zaključaju, danas radi i zarađuje uz ogromnu posvećenost i predanost javnog zdravstvenog sistema", navodi se u saopštenju.

Iz ministarstva su poručili i da ljudi nisu brojke, ali da je statistika neumoljiva i da ju je posebno važno javno saopštiti "kad sporadični i navodni dušebrižnici nastoje da prepadaju javnost".

Podsjetili su da je prošle godine, u ovo vrijeme, u Crnoj Gori boravilo manje od 18 hiljada turista, a da je sada njih oko 200 hiljada registrovanih.

"Licemjerno je i to što oni koji su nas proglašavali 'corona free' destinacijom, to tvrdili na osnovu minimalnog broja testiranih dok je Crna Gora danas ubjedljivi regionalni lider u praćenju epidemije. Ovo su podaci Instituta za javno zdravlje: Od 1. maja 2021. godine do 6. avgusta 2021. godine u Crnoj Gori je urađeno 146.687 testova na korona virus. U istom periodu 2020. godine urađeno je samo 29.709 testova. Dakle, od maja do avgusta ove godine, urađeno je petostruko više testova nego u istom periodu prošle godine", navodi se u saopštenju.

Važno je naglasiti, kako su kazali iz ministarstva, i da je Crna Gora, u tom smislu, država koja radi ubjedljivo najviše testova u regionu.

"Od 29. jula do 5. avgusta u našoj zemlji je rađeno 4.700 testova dnevno na milion stanovnika. U istom periodu: Hrvatska je prosječno radila 1.730 testova na milion stanovnika; Kosovo 1.660 na milion stanovnika; Srbija 1.380 na milion stanovnika; Bosna i Hercegovina 500 na milion stanovnika; Albanija trenutno ne izvještava o broju testiranih po danu."

U odnosu na isti dan prošle godine, dodaju, u Crnoj Gori je trenutno i značajno manje oboljelih od Kovida-19 koji su na bolničkom liječenju - šestog avgusta 2020. godine u bolnicama je bilo 177 građana, a 6. avgusta ove godine 76 osoba.

"Ljudi nijesu cifre, ponavljamo i to, a korona virus mijenja lica, pa je, u ovom kontekstu važno da podsjetimo i na značajan podatak o uticaju vakcinacije i na ovu činjenicu: od 1. maja do 28. jula čak 97 odsto onih koji su se liječili u Kliničkom centru Crne Gore nijesu bili vakcinisani. Zato još jednom pozivamo građane, prvenstveno mlade koji se smatraju ključnom metom i nosocima opakog Delta soja da se imunizuju. Vakcinacija, podsjećamo, u najvećem procentu drži vas dalje od bolnice", zaključili su iz Ministarstva zdravlja.