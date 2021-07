Avion Air Montenegro je opet u kvaru i odloženo je više letova iz Beograda i Tivta

Izvor: MONDO

Više od 200 putnika šest sati je na aerodromu Tivat i čeka da poleti za Beograd avionom Air Montenegro.

Kako su kazali Vijestima, let je bio zakazan u 11 časova, da bi im potom odložili za 12 časova, pa potom opet i po posljednjoj najavi trebalo bi da polete u 18 časova.



Putnici se žale da ne mogu napustiti zgradu aerodoma gdje nema klime, veliki je broj djece i praktično je neizdrživo. Sumnjaju da će leta uopšte i biti.



Mediji preniose da dosta putnika čeka i na aerodromu u glavnom gradu Srbije.

Nezvanično, probleme je uzrokovalo ispadanje iz saobraćaja aviona tipa "Embraer E-190 (D-ACJJ)" koji "Air Montenegro" iznajmljuje od njemačke kompanije "German Airways".

Njemački avion uzet je u najam po tzv. "ACMI aranžmanu" što znači da u ovom slučaju, leti njemačka posada, a njegov vlasnik – kompanija "German Airways" je zadužena i za održavane i plaćanje osiguranja za ovaj avion.

"D-AJJ" je jutros obavio redovan let na liniji Podgorica-Beograd, nakon čega je zbog tehničkih poteškoća, ostao na beogradskom aerodromu odakle nije na vrijeme poletio za Tivta. Tako je njemački avion "ispao" iz za danas planiranog saobraćaja "Air Montenegra", a što je dovelo i do problema sa putnicima te kompanije koji su kupili karte za kasnije planirani let ovog aviona iz Tivta za Beograd.

Još nije potvrđeno da li je avion poletio.