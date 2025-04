Poslednjih godina za pčerastvo se opredjeljuje sve više ljudi jer podršku za ovu poljoprivrednu granu dobijaju i od resornog ministartva i od lokalnih uprava.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako prenosi DAN značaj pčelarstva ogleda se u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda ali i oprašivanju biljaka, čime se direktno utiče na povećanje prinosa raznih voćarskih, ratarskih, livadskih i drugih kultura.Poslednjih godina za pčerastvo se opredjeljuje sve više ljudi jer podršku za ovu poljoprivrednu granu dobijaju i od resornog ministartva i od lokalnih uprava. Na teritoriji opštine Mojkovac postoje tri pčelarska udruženja. Sekretarka opštinskog Sekretarijata za poljoprivredu Tatjana Simić kaže da loklna uprava vodi računa o pčelarima i uglavnom pozitivno odgovara na njihove zahtjeve.

"Ove godine naša mjera podrške biće upućena direktno pčelarima.Objavljen je javni poziv Ministarstva poljoprivrede vezan za pomoć pri nabavci pčelarske opreme,a mi smo agrobudžetom za te nammjene opredijelili sredstva u iznosu od 20 odsto dodatne pomoći. Mjera podrške bila je usmjerena i mladim pčelarima i oni su besplatno dobijali po pet košnica sa rojevima - kazala je Simić za "Dan".

Petar Nuculović iz Službe za poljoprivredu Glavnog grada, kazao je da premije po košnici za podgoričke pčelare iznose ukupno 70.000 eura. On je istakao da će sredstva biti raspoređena na tri načina.

"Podgorica ima dvije pčelarske organizacije. Dogovoreno je da brojevima obilježe košnice, da im daju naljepnice i naprave popis koliko ima košnica svaki pčelar. Po toj osnovi svaki će dobiti četiri eura po košnici. Svi pčelari koji su članovi ova dva udruženja ako na svojim uljanicima ugrade GPS za praćenje dobiće osam eura po košnici. To je urađeno da Turistička organizacija Podgorice i Pčelarske organizacije mogu da prate i kontrolišu gdje se nalaze uljanici. To možemo iskoristiti kako bi ih turisti posjetili i kupili med. Ako pčelar ima oko 40 košnica sa ovom cijenom omogućavamo mu se da kupi GPS i zaradi pare – rekao je Nuculović, prenosi DAN.

On je istakao da ima i pčelara koji neće da budu članovi nijednog udruženja i za njih je obezbijeđena subvencija od dva eura po košnici. Ističe da će komisija izaći na teren, te da im je želja da što više pčelara udruže kako bi znali njihov tačan broj.

"Za organske pčelare ove godine nijesmo planirali sredstva, ali sledeće hoćemo. Oni mogu ostvariti sredstva kao udruženja iz drugih programa u poljoprivredi. Svi pčelari mogu da konkurišu sa biznis idejama – kaže Nuculović.

"Kad je u pitanju Opština Pljevlja, svaki pčelar, koji ima više od 20 društava, ima pravo na premiju od po pet eura po košnici. Pčelari od lokalne uprave imaju pravo i na subvenciju od 50 odsto za nabavku pčelinje opreme. Pored ovih mjera, organski proizvođači imaju i paušalnu premiju od 300 eura - kazao je za "Dan" opštinski sekretar za privredu Danko Šaračnić i pojasnio da je prošle godine na prostoru pljevaljske opštine bilo 8.466 košnica, te da je opštinskim agrobudžetom za podršku pčelartsvu bilo izdvojeno 50.000 eura, prenosi DAN.

" Pljevljima postoje dva Udruženja pčelara "Matica" i "Sve za pčele, pčele za sve" i saradnja sa njima je odlična. Pčelare početnike, do 30 godina starosti, njih 20, podržavamo sa tri pčelinja društva. Ukupno smo nabavili 60 rojeva zašta je utrošeno 4.200 eura.Direktna podrška od pet eura po košnici isplaćena je za 145 pčelara, za ukupno 5.903 pčelinjih društava. Minimum su pčelari morali imati po 20 društava. Iz agrobudžeta za ove namjene utrošili smo 29.515 eura. Direktnu podršku od 300 eura po korisniku, ostvarila su četiri pčelara, troje za organsku proizvodnju i jedan za uzgoj selekcionisanih matica. Ukupno je 61 pčelar dobio podršku za nabavku pčelarske opreme, a podrška iznosi 50 odsto od vrijenosti u nabavci, maksimalno po 400 eura po pčelaru - kaže Šarančić.

Opština Nikšić iz budžeta ne izdvaja sredstva za podsticaj pčelarstva. Sekretar Udruženja pčelara Nikšić Ratko Aleksić kaže da pčelari od lokalne uprava ne dobijaju premije ni za košnice niti za nabavku ostale opreme, prenosi DAN.

"Odgvor na pitanje zašto je to tako mi nemožemo dati. Mi možemo samo da se nadamo da će se to promijeniti i da će i nikšićki pčelari dobijati subvencije od lokalne uprave- kazao je Aleksić za "Dan".

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Kemal Alić, kaže da na teritoriji opštine Bijelo Polje pčelarstvom se bavi 250 pčelara koji posjeduju preko 7.000 pčelinjih društava.

"Pčelari koji ostvare podršku kod Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 50 odsto za nabavku košnica, pčelarskog pribora i opreme, veterinarskih lijekova i električne ograde, mogu ostvariti subvenciju i kod nas sa dodatnih 30 odsto, što u suštini znači na uloženih 1.000 eura pčelar će ostvariti subvenciju od 800 eura. Smatram da je ovo prava prilika za ulaganje i širenje ove djelatnosti.Takođe, ove godine smo planirali da podržimo 20 mladih pčelara početnika sa po pet košnica, kako bi svi oni koji imaju želju za bavljenjem pčelarstvom, imali priliku da otpočnu ovaj vid proizvodnje, a samim tim ostvarili dodatni prihod za sebe i svoju porodicu.Nastojaćemo da kroz razne aktivnosti (edukacije i druženje pčelara, predavanja i naučne skupove, sajmove) razvijamo pčelarstvo u Bijelom Polju-zaključio je Alić.

Predsjednik bjelopoljskog Udruženja "Pčelar‘‘ Lazar Tomović kaže da imaju 200 aktivnih pčelara i da je ove godine 50 mladih pčelara uključeno u udruženje, prenosi DAN.

"Dobijamo subvencije kako od države tako i od Opštine, što pčelarima daje stimulans za veći rad - kaže Tomović.

U 2025 godini Opština Šavnik je za agrobudžet opredijelila 200.000 eura, od čega je deset sto, odnosno 20.000 eura namijenjeno pčelarima. Rukovodilac opštinske Službe za poljoprivredu Milenko Mijatović, kazao je za "Dan" da je odluka o agrobudžetu na javnoj raspravi i čim je lokalni parlament usvoji odmah kreću sa njenom primjenom. Mijatović dodaje da je Opština Šavnik za 2024. godinu, kao mjeru podrške i posticaja za razvoj pčelarstva opredijelila sredstva u iznosu od 21.000 eura, za koja se kroz pet javnih poziva prijavilo 38 pčelara.

I Opština Petnjica usmjerava određena sredstva za jačanje pčelarstva i to u okviru sveukupnih mjera koje se donose za pospješivanje poljoprivrdne proizvodnje, s tim što se taj iznos određuje prema prispjelim zahtjevima. Takođe, Opština Petnjica je zadnjih godina opredijelila značajna sredstva za izgradnju Kuće meda u selu Godočelje. Radi se o objektu čija predračunska vrijednost iznosi oko 150.000 eura. Iz lokalne uprave ističu da je to jedini projekat takve vrste na sjevru Crne Gore, te da će se njegovom realizacijom dati dodatni stimulans razvoju pčelarstva u ovom kraju, prenosi DAN.

"Očekujemo da znatan dio radova završimo ove godine. Petnjica je prirodno najčistija opština u Crnoj Gori. Nema industrijskih zagađivača što su preduslovi da pčelari proizvode zdrav ekološki med.. Bihor kome pripadamo je i dobio ime po beharu-cvijetu.Tu su razne vrste voća,brojni četinari i široka polja sa cvijetnim livadama - kaže predsjendik Opštine Samir Agović.

"Premije su se račinale po košnici i iznosile su tri eura. Ostale mjere podrške pčelarima su 50 odsto plaćanja računa za nabavku košnica i pčelarske opreme. Za mlade pčelare podrške je iznosila nabavku tri pčelinja društva, odnosno Opština Šavnik je učestvovala sa 70 odsto od cijene koštanja - kaže Mijatović, pojasnivši da su podršku davali samo onim pčelarima koji su na uvid donijeli fiskalni račun koji je izdavala "Kuća meda" ili neki drugi prodavac, prenosi DAN.

"Kada je opalo interseovanje pčelara za ovim vidom naše podrške, mi smo se okrenuli za podršku u vidu kupovine vrcalica i topionika za med. Neki pčelari su nabavljali mašina za automatsku preradu, koje su mnogu skuplje, tako da ima je naša subvencija u iznosu od 50 odsto mnogo značila - kazao je Mijatović, dodavši da lokalna uprava nema podatke koliko država pomaže pčelarima jer za podršku oni konkurišu direktno kod Ministarstva poljoprivrede.

Opština Berane je planirala da iz sopstvenih budžetskih sredstva u ovoj godini izdvoji 14.000 eura na ime subvencija u pčelarstvu. Taj se iznos raspodjeljuje pčelarima i to u visini od po četiri eura po košnici. Iz lokalne uprave su kazali da će nastojati da, zbog povećanja broja pčelinjih društava na području Berana, iz opštinske kase izdvoje dodatna sredstva u ovoj godini za pomoć pčelarima. Takođe, rečeno je da će, pored pomenutih stredstva, na godišnjem nivou izdvojiti još 2.500 eura za manifestacije koje se tiču promocije pčelarstva, prenosi DAN.

Ove godine Opština Andrijevica planirala je da opredijeli 10.000 eura za podsticaje u pčelarstvu. Navedene mjere će biti kreirane za povećanje broja košnica, podršku mladim pčelarima, kao i za poboljšanje uslova za rad postojećim pčelarima.

I Opština Plav je planom budžeta za ovu godinu predvidjela da izdvoji 10.000 eura za razvoj pčelarstva. Predviđeno je da se raspoloživa sredstva raspodijele po košnici.

Opština Plužne pčelare po jednoj košnici pomaže da 20 eura, a mladim pčelarima- početnicima donira 300 eura.

Opština Bar je u februaru ove godine raspisala set Javnih poziva za dodjelu podrške razvoju poljoprivredne djelatnosti u šta spada razvoj pčelarstva, odnosno formiranje i proširenje pčelinnjaka. Za te namjene budžetom je opredijeljeno 150.000 eura, a visina podrške za podsticaje je 50 odsto od prihvatljivih troškova po pojedinačnoj investiciji, prenosi DAN.

Iz budžeta Opštine Kolašin ove godine za realizaciju Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi opredijeljeno je 140.000 eura.Pčelarima će na raspolaganju biti ukupna podrška od 8.000 eura.

Budžetom opštine Budva za 2025. godinu za podršku razvoju poljoprivrede, opredijeljen je iznos od 100.000 eura. Podrška se obezbjeđuje u iznosu od 50 odsto prihvatljivih investicija sa PDV-om. Javni poziv za 13 oblasti, među kojima je i pčelrastvo, otvoren je od 04.04.2025. do 31.10.2025. godine.

Sekretar za poljoprivredu i preduzetništvo Opštine Zeta Mladen Stanović kaže da su Programom podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za ovu godinu opredijelili 20.000 eura za pčelare.

"Ovo je prva godina kada su u pitanju pčelari da smo ih uvrstili u Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede. Imali smo sugestije prošle godine i zbog toga smo se na to i odlučili. Opredijeljeno je 20.000 eura na osnovu broja košnica koje smatramo da postoje na teritoriji Opštine Zeta. Imamo dva udruženja – Udruženje Donja Zeta i Udruženje Zeta. Njihovi predsjednici su nam poslali spisak članova sa ukupnim brojem košnica. To je bilo oko 1.500 košnica. S tim što mi pretpostavljamo da ima i ljudi koji nijesu učlanjeni u pčelarska udruženja pa smo dodali još za nekih 500 košnica, tako da smo planirali 20.000 eura. Podrška je deset eura po košnici i mislim da je to dobra subvencija i mnogo je veća nego što je recimo u Podgorici – kaže Stanović i dodaje da oni ne prave razliku između pčelara, odnosno da li su udruženi ili individualci, kao ni između organskih i neorganskih, prenosi DAN.