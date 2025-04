Glavni grad pokrenuo inicijativu da očisti lokaciju na kojoj je bilo odmaralište Dječjeg saveza „Kekec“ u Sutomoru i u ove godine parcelu koristi kao parking, ali i da uđu u izradu idejnih projekata kako bi mogli budžetom planirati sredstva za gradnju novog odmarališta.

To je za „Dan“ rekao Boris Spalević, zamjenik gradonačelnika Podgorice.

On očekuje da bi novo odmaralište moglo biti otvoreno već 2027. godine. On je istakao da će Direkcija za imovinu poslati izjašnjenje o svim parcelama. Postoji inače, informacija da je za ovu imovinu pokrenut proces restitucije.