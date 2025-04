Mještani nisu zadovoljni što je grad hotel već četvrtu godinu zatvoren.

Premijer Milojko Spajić zakazao je za 14 časova sastanak na čijem dnevnom redu će biti Sveti Stefan, a na kojem su pozvani i predstavnici Opštine Budva.

To je predsjesnik Opštine Budva Nikola Jovanović predočio mještanima ovog elitnog turističkog mjesta, koji su simbolično u 5 do 12 okupili na mirnom skupu ispred zgrade Opštine Budva, nezadovoiljni što je grad hotel već četvrtu godinu zatvoren, a Vlada krije šta planira da dogovori sa zakupcem, kompnijom "Adritic proiperties" oko sudbine hotelskog kompleksa, pišu Vijesti.

"Pozdravljamo napore da se izunađe rješenje za grad hotel 'Sveti Stefan' i mogući rad hotela i ali da se proces vodi transparentno uz uvažavanje intersa lokalne zajednice. Važno je da se svaki dogovor temelji na zakonu i zaštiti javnog dobro. Zabranjiva nas informacija o zatvranju pješačke staze uprkos pravosnažnoj presudi Upravnog suda, kao i to što još nijesu sanirane posljedice nezakonite gradnje. Vjerujem da je u interesu svih nas pronađe održivo rješenje koje će omogućiti rad hotela, ali i očuvanje prava naslijeđe lokalne zajednice", pročitala je zahtjeve mještana potpredsjednica Mjesne zajednice "Sveti Stefan" Slobodanka Boba Kentera.

Kako je naglasila smatraju da Sveti Stefan i njegova okolina moraju biti otvoreni za lokalno stanovništvo i posjetioce, koji će doprinijeti razvoju turizma u toj mjesnoj zajednici.

"Zato predlažemo da se u okviru kompleksa otvori muzej, restoran nacionalne kuhinje, vinski bar i slični sadržaji koji će obogati turističku ponudu i donijeti korst cijeloj lokalnoj zajednici. Zato predlažemo da nam se prije usvojanja dostavi sporazum na uvid, da ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj objasni šta se to promijenilo u odnosu na prošlu godinu kada je predloženo raskidanje ugovora sa zakupcem. Da pregovarači potvrde da zakupcu može garantovati samo ono što je u skladu zakonom i propisanim ugovorom. Vjerujem da zajedničkim dijalogom možemo doći do rješenja, koje će donijeti dugoročnu korist hotelu i lokalnoj zajednici te podići nivo turizma", istakla je ona, prenose Vijesti.

Mještani su tada pozvali predsjdnika Opštine Nikolu Jovanovića i predsjdnika Skupštine opštine Petra Odžića da izađu i pridruže se okupljenima i time daju podršku. Dok je trajao skup u Sali Skupštine opštine se održavala sjednica lokalnog parlamenta, pa je pismo sa zahtjevima mještana na zasijedanju pročitala odbornica Građanskog pokreta URA Živana Mudreša.

Uslijedila je rasprava na skupštinskom zasijedanju u okviru koje je Jovanović kazao da je dobio poziv da dođe u 14 časova u Vladu od strane premijera Spajića, ali da nije rečeno šta je tema sastanka osim da je u pitanju Sveti Stefan.

Odbornik DPS-a Saša Samardžić, inače zaposlen u firmi "Sveti Stefan hoteli" koja je vlasnik grad hotela, naveo je da se to društvo obratili premijeru i resornim ministrima i nikad nijesu dobili odgovor.

"Ugrožena je arbitraža i sudbina našeg društva. Sami opastanak je doveden u pitanje neozbiljno je da nakon toliko vremena premijer dva sata prije sastanka poziva o ovako važnim temama", kazao je Samardžić.

Tada je Jovanović napustio skupštinsko zasijedanje i pridružio se okupljenima ispred zgrade. Mještani su mu se zahvalili.

"Niti smo na strani investitora, niti smo na strani privatnog interesa i bilo koga. Uopšte me ne zanimaju privatni interesi koji dolaze sa bilo koje strane. Pozvan sam na sastanka, u 14 časova, ovako na prečac, mi imamo sjednici Skupštine opštine. Poslaćemo našeg predstavnika, to će biti glavna administratorka Nevenka Božović Jovović, nije mi poznatio ko će biti na sastanku, tema je Sveti Stefan. Da li će biti ponuđen neki modalitet rješenja, to je došlo kao grom iz vedrog neba, ali u redu. Bolje je da Opština Budva ima predstavnika da znamo o čemu se radi. Ono što je naša komunikacija bila vladama i resornmim ministarstvima je da se mora naći kompromis lokalnog stanovništva i investitora po principu javnog interesa i ništa drugo. Javni interes je broj jedan. Ovdje nema politike, prošle su tri vlade, evo smo dočekali još jednu, šta treba da čekamo još deset. Nije dobro da onaj lokalitet stoji zatvoren, nije dobro za turističku ponudu, niti za mjesto ja sam za to da se pronađe interes, poštujući obje strane ne ugrožavajući ni jednu ni drugu. Mislim da je to moguće, Opština je raspoložena da bude konstruktivna", kazao je Jovanović.

On je obećao da će se nakon sastanka u Podgorici održati i sastanak sa mještanima, gdje će im biti prenijeto šta je dogovoreno u Podgorici.