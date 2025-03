Ukoliko ste ljubitelj adrenalina, motora i kvadova - CF Moto je mjesto za vas.

U potrazi za avanturom, došli smo do CF Moto salona, gdje nas je sačekao Stefan Vukčević, poznatiji kao Joker.



Ovaj iskusni vozač kvadova proveo nas je kroz neke od tura koje možete voziti Crnom Gorom, na četvorotočkašima,

pokazao neke nove vidikovce i ljepote Crne Gore za koje nismo znali, ali i otkrio šta to sprema CF Moto.



Ono što sa sigurnošću možemo reći je da su ture kvadom nešto u čemu definitivno ne manjka adrenalina, prirodnih ljepota, ali i smijeha. O čemu smo pričali sa Stefanom, a i koga smo to sreli na putu do vrha - pogledajte u video snimku: