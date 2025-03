Do smanjenja saobraćajnih gužvi, naročito u centru Podgorice – gradska uprava planira da dođe povećanjem kazni za nepropisno parkiranje, izgradnjom parkirališta i garaža. Centar bi uskoro trebalo da postane pješačka zona, saopšteno je za Gradsku TV.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Podgorici je svaki dan nepropisno parkirano više stotina vozila, a pauk servis ih premjesti oko 60, kaže direktor Uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević. Najavio je veće kazne za nepropisno parkiranje, jer su aktuelne male, prenosi Gradska TV.

„Protok vremena i inflacija koja je uticala na to da te kazne danas nisu onakve kakve bi trebale da budu, na tome ćemo raditi uporedo sa izmjenama propisa i zakona. Već smo krenuli u te aktivnosti, već su pošle inicijative od strane Glavnog grada prema MUP-u. Oni to treba da pripreme da to ode na skupštinske rasprave da se izmijene“, kazao je Kovačević.

Iako nedostaje inspektora za rad na terenu, Glavni grad ostaje posvećen rješavanju saobraćajih gužvi, posebno u centru, ističe Kovačević.

„Tu postoji zamisao, a nadam se da će uskoro i realizacija, sagledavaju se sve činjenice da se centar Glavnog grada napravi kao pješačka zona. Samim tim, smaćićemo te gužve odnosno haos koji postoji u centru. Takođe, bitan nam je svaki dio grada i rješavamo svaki dio grada kada je riječ o nepropisnom parkiranju“, istakao je Kovačević.

Izgradnja novih parkirališta i garaža do kraja godine dodatno će rasteretiti centar grada, poručio je Kovačević, prenosi Gradska TV.