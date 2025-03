Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, najavljeno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, dio Progonovića, Staniseljići, Stovarište Kosor i dio Zlatice oko Volija, Naselje uz obalu Ribnice.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulica Žikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Komunice, dio Novog Sela, dio Pričelja.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 09 do 18:30 sati: Vardarska, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Bolnica, Auto moto, Mlin, Gimnazija, Drvoimpex zgrada, Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, Staro Pazarište, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Tempo, Zgrada Neksan Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović (Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM, Župa Nikšićka, Rudnik boksita Seoca.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Žirovnice, dio Rubeža, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Seljani.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Popova ulica u Radanovićima.

– u terminu od 09 do 11 sati: Peluzica – dio oko Škole.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: potrošači u okolini Hotela Igalo, ulice Sarajevska, J Vavića, Narodnog heroja.

Budva

– u terminu od 12:30 do 13 sati: DUBOVICA A – D, I PROLETERSKA .

– u terminu od 14 do 15 sati: DUBOVICA A – D, DUBOVICA LUX , DUBOVICA III , “MERCUR TRADE_HLADNJAČA .

– u terminu od 09 do 10:30 sati: SVINJIŠTA , PRIJEVOR II .

– u terminu od 10:30 do 11 sati: SVINJIŠTA , PRIJEVOR II .

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: DUBOVICA A – D, I PROLETERSKA .

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati:Potrošači na području Velje sela.

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Đerana kod Mujića, dio naselja uz ulicu majke Tereze.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Zoganje 1, Mljekara Arena.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnje, Sjerogošte, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Ravni, Feratovo polje, Donji Lepenac, Osredine, Gornji Lepenac, Rudnica, Ćetkovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogadsko jezero, Pržišta.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Ivanje, Zaton- stara škola, Zaton – Klinac, Obrov, Njegnjevo, Ravna Rijeka, Sutivan, Božovića polje, Srđevac, Lozna, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Distribucija.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Goražde, Rovca.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:dio sela Božiće, dio sela Gračanica.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bor- Opština Petnjica, dio sela Tucane.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Novšiće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Pripeč, Malidubrava.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju u CEDIS-u.