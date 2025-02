Ukoliko uskoro ne počne da se radi još jedan bunar u naselju Milješ, mještani Kuća Rakića će za koji mjesec ponovo imati problem sa vodosnabdijevanjem.

Izvor: Profimedia

Cijelo prošlo ljeto žitelji ovog naselja česmovače nijesu imali, a slučaj „plave“ vode ostaće da se prepričava. Svi pamte 70 dana bez vode, prepucavanja između Glavnog grada i Opštine Tuzi ko je kriv i proteste koje su mještani organizovali.

Pomoćnik direktora Vodovoda, Hidajet Kalač, kazao je za "Dan" da je neophodno što prije krenuti sa radovima.

"S obzirom na to da je sada početak drugog mjeseca dobro bi bilo da se počne sa radovima. Ukoliko se ne počne sa radovima ponovo će biti ista priča kao i prošlog ljeta na Kućama Rakića. Svjesni smo problema. Međutim, imamo dodatni problem pošto svakodnevno stižu zahtjevi za nove priključke. U pitanju je novi dio naselja. Svjesni smo problema i sa njim smo upoznali i Opštinu i Vladu. Oni znaju da postoji ozbiljan problem. Što se tiče nas neće izostati akcija, ali s obzirom na to da smo relativno mlado privredno društvo i da iz svojih prihoda nijesmo u mogućnosti projekat iznijeti do kraja, moramo se obratiti drugima, kao u ovom slučaju što nas je podržala Vlada", rekao je Kalač.



Voda skuplja osam centi po kubiku

Voda u Opštini Tuzi poskupila je za osam centi po kubiku. Ranije je kubik koštao 41, a sada 49 centi.

"To je nekih 16 odsto povećanje. Zbog uvećanja cijena kubika vode nijesmo imali reklamacija računa niti se iko žalio na cijenu. Takođe, nemamo većih problema ni kada je u pitanju naplativost. Kod nas je naplata blizu 80 odsto na godišnjem nivou", rekao je Hidajet Kalač.

On ističe da do sada nijesu utužili nijedno fizičko niti pravno lice.

"Nijesmo imali utuženja prema pravnim i fizičkim licima u prethodne dvije godine. S obzirom na kratkoću vremena nemamo ni otpis potraživanja", kaže Kalač.

On objašnjava da dio vode ide za Milješ, dio za Karabuško polje i Kuće Rakića.

"To izvorište je namijenjeno za ta tri naselja. Vlada je obezbijedila dio sredstava za kopanje još jednog bunara u Milješu. Međutim, u toj proceduri se stalo, jer su podnijeti prigovori od strane potencijalnog izvođača radova, tako da ćemo vidjeti šta dalje. Odobrena sredstva kod nas još nijesu operativna da bi mogli da uđemo u fazu realizacije tog projekta. Vlada je obezbijedila nešto više od milion eura, ali se čeka operativnost tih sredstava", ističe Kalač.

Kalač kaže sopstvenih raspoloživih sredstava nemaju.

"Mi nijesmo u mogućnosti da značajnije, osim u dijelu održavanja vodovoda i kanalizacije, bilo šta da radimo. Jednostabno neophodna su nam sredstva Opštine ili države", ističe Kalač.

On navodi da nemaju većih problema kada je u pitanju vodosnabdijevanje u drugim naseljima.