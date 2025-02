Djelovi više opština u četvrtak biće bez struje zbog najavljenih radova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 06. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:30 do 16:00 sati: dio Bioča uz obalu Male rijeke, Jelin Dub, željeznička stanica Bratonožići, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, Crkvice, Mrke, Blizna, Petrovići, firma Bekom, dio Bioča iznad magistrale, Podsić, Ras, Crpna Bioči, Grudice, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo (naizmjenična isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gola Strana, Staniseljići

Podgorica/Zeta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Filendara, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, dio Novog Sela

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dragovoljića, dio Granica, dio Lukova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Kruškov Do

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Trsteno, Platamuni

Tivat

-u terminu od 22:30 do 1:30 sati: Kompletno područje Tivta- od Kukuljine do Lepetana

Budva

-u terminu od 11:30 do 13:00 sati: Hotel ”Park”

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Hotel ..Beograd”

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: TN Slovenska Plaza 3

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: dio naselja : Boreti , Vještica , Omladinskih brigada,Alekse Šantića.

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: dio naselja : Sremskog Fronta , Ivo LoleRibara

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio naselja : Srem.Fronta,Boreta,Vještice,Bečići,Ivanovića, Oladinskih Brigada.

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: dio naselja : Sremskog Fronta , Ivanovići

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici na području Velikog pijeska ispod hotela “BH” i marketa “Voli”

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, naselje uz ulicu majke Tereze, Repetitor Možura, naselje Đerane(iznad ulice D2)

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Suvodo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Donji Lepenac, Jakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Smolice, Bojići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mrtvo Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrakovo, Jabučno, Zaton – stara škola, Pavino Polje , Bliškovo, Njegnjevo – staro selo, Zaton – Klinac, Godijevo, Ribarevine, Gornja Lješnica, Kruševo, Pripčići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

Berane

-u terminu do 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Poda i Sućeska

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, dio opštine Petnjica

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice, dio sela Brezojevica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bukovica(zaseok Kačari)

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz kompanije.